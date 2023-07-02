توتر حذر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

يسود المنطقة الشمالية على الشريط الحدودي اللبناني الإسرائيلي توتر حذر، إثر قيام عناصر من حزب الله اللبناني ببناء معسكرات من خيام في منطقة كفرشوبا، التي تعتبرها السلطات الإسرائيلية أرض تتبع لها.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، تحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن تعرض عناصر من الجيش الإسرائيلي لرشق بالحجارة من الجانب اللبناني، وذلك خلال عملية تنظيف عند الشريط الشائك على الحدود.