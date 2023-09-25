نصيحة أمريكية للأرمن: روسيا شريك لا يمكن الاعتماد عليه

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، أن روسيا أظهرت أنها شريك لا يمكن الاعتماد عليه، بعدما حمّلت أرمينيا موسكو مسؤولية الفشل في منع سيطرة القوات الأذربيجانية على منطقة ناغورني قرة باغ.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين، "أظهرت روسيا أنه لا يمكن الاعتماد عليها كشريك أمني".

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت موسكو أرمينيا بالسعي لقطع العلاقات الثنائية بعدما اتّهمت يريفان قوات حفظ السلام الروسية بالفشل في منع هجوم عسكري أذربيجاني في منطقة ناغورني قرة باغ الأسبوع الماضي.

وقالت الخارجية الروسية، إن "القيادة في يريفان ترتكب خطأ كبيرا عبر محاولتها المتعمدة تدمير العلاقات متعددة الأوجه والعائدة إلى قرون مع روسيا وجعل البلاد رهينة لألاعيب الغرب الجيوسياسية".

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، انتقد موسكو أمس الأحد، لرفضها التدخل في النزاع الذي انتهى بموافقة الانفصاليين المدعومين من أرمينيا على إلقاء سلاحهم.

وقال باشينيان إن تحالفات أرمينيا الخارجية القائمة حاليا "غير فعالة" و"غير كافية".

ورأت موسكو أن تصريح باشينيان ينطوي على "هجوم غير مقبول على روسيا".