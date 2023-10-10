إسرائيل تعلن العثور على 1500 جثة لمقاتلي حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، العثور على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل وحول غزة، في وقت يواصل الجيش قصف القطاع.

وقال المتحدث العسكري ريتشارد هيخت للصحافيين "عثر على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل وحول قطاع غزة" مضيفا أن قوات الأمن "استعادت نوعا ما السيطرة على الحدود" مع غزة.

وأضاف "نعلم أنه منذ الليلة الماضية لم يدخل أحدا... لكن مع ذلك يمكن أن تحصل عمليات تسلل".

وأكد أن الجيش "استكمل تقريبا" إجلاء جميع التجمعات السكانية في منطقة الحدود.

وأطلقت حركة حماس صباح السبت عملية مباغتة ضد إسرائيل عبر السياج الحدودي ما أدى إلى مقتل 900 شخص داخل إسرائيل.

وردت إسرائيل بقصف جوي ومدفعي على أهداف لحماس في قطاع غزة أودت حتى الآن بـ687 شخصا في القطاع.