"السرب العملاق".. تحرك عسكري أمريكي ضخم على خطوط النار بين الكوريتين

شرعت القوات الجوية الأمريكية بنقل 31 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 من قاعدة "كونسان" إلى قاعدة "أوسان" الجوية في كوريا الجنوبية.

وقاعدة "أوسان"، أقرب إلى المنطقة منزوعة السلاح مع كوريا الشمالية، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة لإعادة تموضع عسكري يعزز قدرات الردع والاستجابة الفورية.

والتحرك، الذي بدأ أواخر يوليو/تموز، يشكّل المرحلة الثانية من اختبار "مفهوم السرب العملاق"، الذي يهدف إلى تعزيز القوة الجوية ورفع الجاهزية القتالية في مواجهة أي تصعيد محتمل من بيونغ يانغ، وفقًا لبيانات القوات الجوية الأمريكية.

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سرب ضخم

اعتبارًا من 28 يوليو/تموز، بدأت الولايات المتحدة تنفيذ "المرحلة الثانية" من اختبار ما يُعرف بالسرب العملاق، عبر إعادة نشر أكثر من 30 طائرة مقاتلة من طراز F-16 من قاعدة "كونسان" الجوية إلى قاعدة "أوسان"، التي تقع على بُعد 48 ميلاً فقط جنوب المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

وتشير هذه الخطوة إلى تصعيد استراتيجي في مواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية والصين التي تُظهر سلوكًا عدائيًا متصاعدًا في المنطقة.

وتتألف هذه المرحلة من حوالي 31 طائرة إف-16 متقدمة، تهدف إلى تعظيم القوة القتالية الأمريكية، ورفع كفاءة السرب، وتعزيز قدرة الاستجابة السريعة في شبه الجزيرة الكورية في ظل بيئة أمنية متقلبة.

ولم تقتصر الخطة الأمريكية على نقل الطائرات فحسب، بل شملت أيضًا إعادة تمركز ما يقارب 1000 طيار من الجناح المقاتل الثامن المتمركز في "كونسان" إلى قاعدة "أوسان"، في خطوة تشير إلى تشكيل قوة هجومية مكتملة قادرة على تنفيذ عمليات قتالية معقدة تحت ضغط زمني وفي بيئة عالية التهديد.

ومن المتوقع أن تكتمل عملية الانتقال بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهو الموعد الذي سيبدأ فيه تشغيل السرب العملاق الثاني فعليًا، مع استمرار فترة التقييم والاختبار حتى أكتوبر 2026، ما يُعد جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل الانتشار العسكري الأمريكي في آسيا وتعزيز الردع أمام أي تصعيد مفاجئ.

نقلة نوعية

ويأتي هذا التطوير بعد اختبار أولي جرى العام الماضي، عندما تم تعزيز السرب المقاتل الـ36 بـ9 طائرات إضافية، ليصل عددها إلى 31، إلى جانب 150 طيارًا إضافيًا.

وآنذاك، وصف الفريق ديفيد ر. إيفرسون، قائد القوات الجوية السابعة ونائب قائد القوات الأمريكية في كوريا، التجربة بأنها "فرصة لمعرفة ما إذا كان تضخيم حجم الأسراب سيُعزّز فعالية التدريب ويرفع من كفاءة الأداء القتالي في حال فشل الردع".

والتجربة الأولى، التي وُصفت بأنها ناجحة، شجّعت القيادة الجوية على توسيع الاختبارات، مما دفع لإطلاق المرحلة الثانية وتوسيع نطاقها إلى قاعدة "أوسان"، في موقع أقرب إلى بؤرة التوتر مع الشمال الكوري.

التطورات النووية

ويأتي الوجود الأمريكي الجوي الموسع في شرق آسيا في وقت بالغ الحساسية، بعد أيام فقط من التصريحات اللافتة لكيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والتي أكدت خلالها أن الوضع النووي لبلادها بات "لا رجعة فيه".

ودعت شقيقة كيم الولايات المتحدة إلى الاعتراف رسميًا بكوريا الشمالية كقوة نووية، مستبعدة تمامًا أي احتمال لنزع السلاح النووي، ومشيرة إلى أن عام 2025 يمثل "تحولًا جذريًا في المشهد الجيوسياسي" مقارنة بالسنوات الماضية.

وفي ظل استمرار العقوبات الأمريكية، كثفت بيونغ يانغ من تعاونها العسكري مع موسكو.

ورغم أن القوات الجوية الأمريكية وصفت تحركاتها بأنها "مؤقتة"، فإن توقيت إعادة نشر طائرات مقاتلة حديثة في قواعد قريبة من شبه الجزيرة الكورية وموقعها الجغرافي على مقربة من المنطقة منزوعة السلاح، يشير إلى رسائل استراتيجية واضحة موجهة إلى كوريا الشمالية.

ويرى مراقبون أن هذا الانتشار الأمريكي يعكس تحولًا في العقيدة الجوية الأمريكية، يعتمد على تعزيز "الجاهزية القصوى" لمواجهة أي تهديدات مفاجئة أو شن ضربات وقائية إذا اقتضت الحاجة.

التعزيز الصيني

وبالتوازي مع التحركات الأمريكية، سارعت الصين إلى تحديث جيشها.

كما أنه خلال الفترة من 3 إلى 5 أغسطس/آب، تجري بكين وموسكو مناورات حربية في بحر اليابان.

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وفي يونيو/حزيران 2025، نفذت حاملتا طائرات تابعتان لجيش التحرير الشعبي الصيني، لياونينغ وشاندونغ، مناورات مشتركة قرب إيو جيما، حيث أطلقتا مقاتلات J-15 ليلًا ونهارًا، بينما أجرت حاملة الطائرات الثالثة، فوجيان، الأكثر تطورًا، عمليات إطلاق منجنيق كهرومغناطيسي - وهي خطوة أقرب إلى القدرات البحرية الأمريكية.

وتضم ترسانة الصين الآن صواريخ باليستية عابرة للقارات نووية، وطائرات شبح من الجيل الخامس مثل J-20 وJ-35، وأكبر قوة بحرية في العالم من حيث العدد.

وأثار التقدم السريع في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية مزيدًا من القلق في واشنطن بشأن إمكانية تطوير الصين لقدرات هجومية "خارج الأرض".

ويبدو أن عام 2025 قد دشّن مرحلة جديدة في تاريخ المواجهة العسكرية الباردة – ولكن المتصاعدة – بين القوى الكبرى، على أرض وجو وبحر شبه الجزيرة الكورية؛ حيث إن "السرب العملاق" الأمريكي قد يكون مجرد البداية.