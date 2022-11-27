توجيه تهمة القتل إلى زعيم من "الروهينغا" في بنغلادش‎‎

ويعيش حوالي مليون فرد من هذه الأقلية عديمة الجنسية في ظروف صعبة في مخيمات لاجئين مكتظة في جنوب شرق بنغلادش بعد فرارهم من العنف والتمييز في بورما المجاورة.

وقام فريق من نخبة الشرطة البنغلادشية بمداهمة لمكافحة المخدرات في أحد المخيمات في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.

وحسب الشرطة، فإن رضوان رشدي، وهو ضابط كبير في المديرية العامة للاستخبارات قتل بضربات فأس على أيدي أفراد يشتبه في أنهم من أعضاء جيش التضامن. وقتلت امرأة من الروهينغا أيضًا خلال المداهمة.

وقال مفتش الشرطة محمد شاه جهان لوكالة فرانس برس، إن "عطاء الله كان هناك أثناء الهجوم"، مضيفا: "هو المتهم الرئيسي بجريمة القتل"، وقال إن 31 شخصًا آخرين بينهم عناصر من جيش أراكان للتضامن اتهموا أيضًا بجريمة القتل، وكذلك 30 على الأقل من المعتدين لم تكشف هويتهم.