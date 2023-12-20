الكرملين: لا مفاوضات سلام مع أوكرانيا
قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد حاليا أساس لمحادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، نظرا لعدم توفر أي من الشروط المسبقة لإجرائها.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن أوكرانيا انسحبت من عملية التفاوض في عام 2022 بناء على إصرار من بريطانيا، مما حال دون إجراء مفاوضات مع روسيا.
وتقول أوكرانيا إن السلام لن يقوم إلا على أساس انسحاب روسيا من كامل الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها منذ بدء الحرب في فبراير شباط 2022.
وأتت تصريحات بيسكوف عقب تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم الأربعاء، قال فيها إن "نظام كييف سلك علانية بدعم من الغرب طريق الإرهاب، ويجب على أجهزة الاستخبارات الروسية تعزيز أعمال مكافحة الإرهاب في جميع الاتجاهات"، مشيراً إلى أن "أعمال التخريب ضد المنشآت المدنية والبنية التحتية للوقود والطاقة والهجمات الإرهابية ضد المدنيين والمسؤولين الحكوميين أصبحت من بين أساليب كييف المعتادة".
وأكد بوتين: "من الضروري تعزيز العمل لمكافحة الإرهاب في جميع المجالات، واستخدام مجموعة واسعة من القدرات الفنية والعملية لأجهزتنا الاستخباراتية، والتعاون بنشاط مع وزارة الدفاع والوزارات الأخرى".