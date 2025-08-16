بعد لقاء بوتين.. ترامب يؤجل فرض رسوم على مشتري النفط الروسي

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، تأجيل التفكير في فرض رسوم جمركية مضادة على الدول التي تشتري النفط الروسي "حالياً"، ملوحاً بأنه قد يضطر إلى ذلك "في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع".

جاء ذلك في أعقاب اختتام قمة جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ولاية ألاسكا، لم تفض إلى أي اتفاق أو قرار، وكانت مساحة للمجالات والتفاؤل بالأفضل.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا: "حسناً، بسبب ما حدث اليوم، أعتقد أنني لست مضطراً للتفكير في ذلك".

وأضاف: "الآن، قد أضطر للتفكير في ذلك بعد أسبوعين أو 3 أسابيع أو ما شابه، ولكن ليس علينا التفكير في ذلك الآن. أعتقد، كما تعلمون، أن الاجتماع سار على نحو جيد للغاية".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف توقع أن ترفع الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على روسيا عقب اجتماع الرئيسين ترامب وبوتين في ألاسكا.