موسكو: مسألة عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي لم تُحسم بعد

logo
العالم

بعد لقاء بوتين.. ترامب يؤجل فرض رسوم على مشتري النفط الروسي

بعد لقاء بوتين.. ترامب يؤجل فرض رسوم على مشتري النفط الروسي
ترامب وبوتين بعد قمة ألاسكاالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2025، 5:49 ص

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، تأجيل التفكير في فرض رسوم جمركية مضادة على الدول التي تشتري النفط الروسي "حالياً"، ملوحاً بأنه قد يضطر إلى ذلك "في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع".

جاء ذلك في أعقاب اختتام قمة جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ولاية ألاسكا، لم تفض إلى أي اتفاق أو قرار، وكانت مساحة للمجالات والتفاؤل بالأفضل.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا: "حسناً، بسبب ما حدث اليوم، أعتقد أنني لست مضطراً للتفكير في ذلك".

وأضاف: "الآن، قد أضطر للتفكير في ذلك بعد أسبوعين أو 3 أسابيع أو ما شابه، ولكن ليس علينا التفكير في ذلك الآن. أعتقد، كما تعلمون، أن الاجتماع سار على نحو جيد للغاية".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف توقع أن ترفع الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على روسيا عقب اجتماع الرئيسين ترامب وبوتين في ألاسكا.

أخبار ذات علاقة

"ثمار" قمة ألاسكا.. لافروف يتوقع قرارا أمريكيا بشأن العقوبات

"ثمار" قمة ألاسكا.. لافروف يتوقع قرارا أمريكيا بشأن العقوبات

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC