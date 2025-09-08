لمناقشة حرب أوكرانيا.. ترامب يعلن زيارة قادة أوروبيين إلى واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، إن قادة أوروبيين سيزورون الولايات المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي حديثه لصحفيين لدى عودته بعد حضور نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في مدينة نيويورك، قال ترامب أيضا إنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا.

وأضاف: "سيزور بعض القادة الأوروبيين بلادنا يوم الاثنين أو الثلاثاء بشكل فردي".

ولم يتضح من القادة الذين كان ترامب يشير إليهم، ولم يردّ البيت الأبيض بعد على طلب للحصول على مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر ترامب أنه "غير راض" عن وضع الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بعد أن سأل صحفيون عن هجوم جوي روسي ضخم ليلة الأحد استهدف كييف.

لكنه عبر مجددا عن ثقته في تسوية الأزمة قريباً، وقال: "سنسوي الوضع بين روسيا وأوكرانيا".