بسبب "نكران الجميل".. واشنطن تلغي منتدى استراتيجي مع إسرائيل بشأن إيران
أفادت تقارير إعلامية عبرية، الأربعاء، أن البيت الأبيض اتخذ قرارًا بإلغاء عقد منتدى الطوارئ الاستراتيجي المشترك مع تل أبيب، ردًا على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدتها واشنطن "نكرانًا للجميل".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن منتدى الطوارئ المشار إليه كان سيركز على الملف الإيراني، وأن القرار الأمريكي بعدم عقده جاء "انتقامًا" من نتنياهو عقب كلمته المصورة التي نشرها عبر حسابه على منصة (X)، الثلاثاء، وانتقد خلالها البيت الأبيض بشأن تعليق شحنة أسلحة.
غضب شديد
ونقلت القناة العبرية عن مصادر على صلة بهذا التطور أن المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين، الذي عاد إلى إسرائيل الثلاثاء قادمًا من لبنان، أخبر نتنياهو أن حديثه بشأن شحنة السلاح "غير صحيح".
وأخبر هوكشتاين رئيس وزراء إسرائيل، أمس الثلاثاء، أن حديثه عن تعليق شحنات السلاح الأمريكي غير صحيح وأن هناك حالة من الغضب الشديد بالبيت الأبيض.
وردت واشنطن على فيديو نتنياهو بإلغاء عقد المنتدى الاستراتيجي المشترك، فيما تتحفظ إسرائيل على التعليق على القرار الصادر عن البيت الأبيض حتى الآن.
المصادر التي تحدثت معها القناة أخبرتها أن المنتدى المشار إليه كان سيُعقد بمشاركة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هانغبي ومسؤولين كبار بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية ونظرائهم الأمريكيين، وكان من المزمع أن يُعقد الخميس.
"أعطونا الأدوات"
وكانت تقارير إعلامية قد أكدت خلال اليومين الماضيين أن كل من ديرمر وهانغبي عادا لوضع الملف الإيراني، ولا سيما برنامج إيران النووي، على رأس أجندتيهما، بعد أن تراجع خلال الشهور الأخيرة بفعل الحرب الدائرة على قطاع غزة.
ونشر نتنياهو عبر حسابه على منصة (X)، الثلاثاء، مقطع فيديو بالإنجليزية، انتقد فيه بشكل مبطن قرار واشنطن بتعليق تسليم الجيش الإسرائيلي شحنة أسلحة يحتاج إليها لمواصلة حربه في غزة، كما علق نتنياهو بجملة: "أعطونا الأدوات وسننجز العمل".
وأشار نتنياهو في حديثه إلى أنه حين كان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في زيارة إلى إسرائيل أخيرًا، فقد كان الحديث معه مفتوحًا، وأضاف: "قلت له أنني أثمن للغاية الدعم الذي توفره الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية الحرب".
واستطرد قائلًا: "لكنني أبلغته أيضًا شيئًا آخر، وهو أنه من غير المعقول أن تمنع الإدارة الأمريكية خلال الشهور الأخيرة، السلاح والذخائر عن إسرائيل".
نكران للجميل
ونبَّهت القناة إلى أن وزير الخارجية الأمريكية علق على تصريح نتنياهو وقال إن شحنة واحدة قيد الفحص، ولكن جميع الشحنات ذهبت إلى إسرائيل، وأن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة تجاه تل أبيب، مضيفًا أن الولايات المتحدة تزود إسرائيل بالسلاح بغية منع اتساع الصراع.
قناة "الأخبار 12" نقلت عن مصادر بالإدارة الأمريكية أن هناك حالة من الغضب عقب بث فيديو نتنياهو، وقالت إن الإدارة تنظر إلى حديثه على أنه "نكران للجميل".
وأوضحت أن المنتدى الذي ألغته واشنطن كان سيناقش تطورات الملف الإيراني والوضع على الجبهة الشمالية الإسرائيلية وملفات أخرى عديدة.
وكشفت أن بعض الشخصيات الإسرائيلية التي كانت ستشارك بالمنتدى وصلت بالفعل إلى واشنطن وبعضهم كان يستعد للسفر، إلا أن الإدارة الأمريكية عدّت الفيديو الخاص بنتنياهو تجاوزًا للخطوط الحمراء.