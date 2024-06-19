بسبب "نكران الجميل".. واشنطن تلغي منتدى استراتيجي مع إسرائيل بشأن إيران

أفادت تقارير إعلامية عبرية، الأربعاء، أن البيت الأبيض اتخذ قرارًا بإلغاء عقد منتدى الطوارئ الاستراتيجي المشترك مع تل أبيب، ردًا على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدتها واشنطن "نكرانًا للجميل".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن منتدى الطوارئ المشار إليه كان سيركز على الملف الإيراني، وأن القرار الأمريكي بعدم عقده جاء "انتقامًا" من نتنياهو عقب كلمته المصورة التي نشرها عبر حسابه على منصة (X)، الثلاثاء، وانتقد خلالها البيت الأبيض بشأن تعليق شحنة أسلحة.

غضب شديد

ونقلت القناة العبرية عن مصادر على صلة بهذا التطور أن المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين، الذي عاد إلى إسرائيل الثلاثاء قادمًا من لبنان، أخبر نتنياهو أن حديثه بشأن شحنة السلاح "غير صحيح".

وأخبر هوكشتاين رئيس وزراء إسرائيل، أمس الثلاثاء، أن حديثه عن تعليق شحنات السلاح الأمريكي غير صحيح وأن هناك حالة من الغضب الشديد بالبيت الأبيض.

وردت واشنطن على فيديو نتنياهو بإلغاء عقد المنتدى الاستراتيجي المشترك، فيما تتحفظ إسرائيل على التعليق على القرار الصادر عن البيت الأبيض حتى الآن.