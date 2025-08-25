بزشكيان محذرا التيار الأصولي: زعزعة الوحدة تخدم إسرائيل

في ظل موجة الانتقادات الشديدة التي طالت الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وحكومته، شدد الأخير على أهمية "الوفاق والوحدة" وتجنب التفرقة، محذرًا من أن "كل كلمة تزعزع الوحدة تعتبر خيانة".

وقال بزشكيان في كلمة له خلال مراسم "تجديد ميثاق أعضاء الحكومة الرابعة عشر مع مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني"، اليوم الاثنين، مخاطباً المعارضين: "التفرقة داخل البلاد وفي المنطقة بين الدول الإسلامية هي خدمة لذلك الكيان الإسرائيلي الذي تدّعون الرغبة في مواجهته".

وأضاف "أي كلام يهدد الوحدة الوطنية وحتى الوحدة بين المسلمين والجيران هو خيانة للمسار الذي نسير فيه"، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة "زرع الفتنة بين المسلمين والدول المجاورة"، وفق قوله.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن جيرانه هم "إخواننا"، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على العلاقات الطيبة، وعدم الدخول في صراعات مع الدول المجاورة.

وانتقد الرئيس الإيراني المعارضين من التيار الأصولي المتشدد الذين ينكرون أزمة نقص المياه في البلاد، قائلاً: "يقول البعض إننا لا نعاني من مشكلة المياه، فليأتِ من يقول ذلك ويحل المشكلة عمليًا، فنحن لا نملك مخزوناً مائياً كافياً".

وتزايدت حدة انتقادات النواب المتشددين في البرلمان، خاصة من جبهة "الثبات" وشخصيات قريبة منها، بعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، بما في ذلك الدعوات لاستجواب بزشكيان ومناقشة عدم كفاءته السياسية.

وشملت الانتقادات أيضاً تصريحاته أثناء زيارته لأرمينيا، حيث هاجم محللون مؤيدون للتيار المتشدد بزشكيان ووصفوه بأنه "عميل لأمريكا وبريطانيا".

كما استغلت بعض الأطراف الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان بشأن ممر زنجزور في واشنطن لتعزيز الهجوم على بزشكيان وسياسة الحكومة الخارجية.

من جهته، اعتبر مصطفى هاشمي ‌طبا، القيادي الإصلاحي وعضو مؤسس حزب "الإصلاح والإعمار"، أن الهجمات على بزشكيان تهدف إلى "الإطاحة به" لضمان وصول حكومة محسوبة على المتشددين.

كما وصف غلامع لي جعفر زاده، عضو حزب الاعتدال والتطوير، الانتقادات بأنها "عقد ناتجة عن الهزائم الانتخابية".

أما الصحفي والناشط السياسي عباس عبدى، فاعتبر في مقال نشرته صحيفة "اعتماد" أن شعار "الوفاق" لحكومة بزشكيان يواجه تحديات كبيرة، داعياً الرئيس إلى حماية البلاد من "قبضة المتشددين".

وذكر عبدی أن تحقيق الوفاق في الوقت نفسه على المستوى السياسي الداخلي والشعبي والدولي يمثل مهمة معقدة وذات طابع متناقض.