في ظل سعيه لولاية جديدة.. مادورو: لا أكترث برأي المجتمع الدولي من الانتخابات

وقال مادورو في مقابلة أذاعها التلفزيون الرسمي السبت "لا نكترث ما إذا قالوا شيئا أم لا، سواء اعترفوا أم لا يعترفوا" بنتيجة الانتخابات.

وأضاف "نحن لا نكترث بما تعتقده الإمبريالية ولا بموقف الأوليغارشيات من الحياة السياسية والاجتماعية والمؤسسية والثقافية والاقتصادية في فنزويلا".

رفضت أحزاب المعارضة الرئيسية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، ونددت بـ"تزوير" يهدف إلى تمديد حكم الرئيس نيكولاس مادورو.

لم تعترف خمسون دولة من بينها فرنسا والولايات المتحدة بإعادة انتخابه ودعمت زعيم المعارضة خوان غوايدو عندما أعلن نفسه رئيسًا مؤقتا في كانون الثاني/يناير 2019.