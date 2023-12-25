أوكرانيا تعلن تدمير 28 مسيرة روسية
قال الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، إن روسيا أطلقت 31 طائرة مسيرة وصاروخين على أوكرانيا ليلا استهدف معظمها جنوب البلاد، وإن الدفاعات الجوية دمرت الصاروخين و28 مسيرة.
وقال سلاح الجو عبر تيليغرام "دمرت القوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية 28 مسيرة من طراز شاهد في مناطق أوديسا وخيرسون وميكولايف ودونيتسك وكيروفوهراد وخميلنيتسكي".
وأضاف أن الطائرات المسيرة انطلقت من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.
ونشر الجيش من جديد معلومات سابقة عن إسقاط طائرتين عسكريتين روسيتين بالقرب من مدينة ماريوبول التي تحتلها روسيا على بحر آزوف في جنوب أوكرانيا وبالقرب من مدينة دونيتسك المحتلة في شرق أوكرانيا.
وقال مسؤولون عسكريون روس وأوكرانيون أمس الأحد، إن القوات أسقطت طائرات معادية في مناطق مختلفة من الجبهة الممتدة لألف كيلومتر في الحرب الدائرة منذ 22 شهرا.
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تقرير القوات الجوية الأوكرانية. ولم يصدر تعليق بعد من روسيا.