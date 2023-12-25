أوكرانيا تعلن تدمير 28 مسيرة روسية

ونشر الجيش من جديد معلومات سابقة عن إسقاط طائرتين عسكريتين روسيتين بالقرب من مدينة ماريوبول التي تحتلها روسيا على بحر آزوف في جنوب أوكرانيا وبالقرب من مدينة دونيتسك المحتلة في شرق أوكرانيا.

وقال مسؤولون عسكريون روس وأوكرانيون أمس الأحد، إن القوات أسقطت طائرات معادية في مناطق مختلفة من الجبهة الممتدة لألف كيلومتر في الحرب الدائرة منذ 22 شهرا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تقرير القوات الجوية الأوكرانية. ولم يصدر تعليق بعد من روسيا.