فوضى وفزع.. مشاهد من هجوم "بارك أفينيو" مانهاتن في نيويورك (فيديو)

شهد وسط مانهاتن أشهر مناطق مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، هجوماً مسلحاً مروعاً، أحدث حالة من الفوضى والرعب والذعر بين الجموع التي تواجدت في المنطقة لحظة تنفيذ الهجوم.

وأطلق مسلح يدعى شين تامورا، النار من بندقية (AR-15) من شركة Palmetto State Armory، مستهدفاً موظفين داخل أحد المكاتب في مذبحة ناطحة السحاب، وفق صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأسفر الهجوم المسلح، الذي وقع في الطابق 32 من ناطحة السحاب رقم 345 في مانهاتن، عن مقتل 5 أشخاص هم 4 مدنيين بالإضافة إلى شرطية، بحسب وسائل إعلام أمريكية ومصادر سياسية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول أمني قوله إن أمطلق النار انتحر على ما يبدو بإطلاق النار على نفسه، بينما أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأنّ المسلّح قتل 5 أشخاص.