إيران تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى أستراليا خشية "الاعتقال التعسفي"

حثت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، الإيرانيين على عدم السفر إلى أستراليا، بذريعة وجود مخاوف من اعتقالهم وتسليمهم إلى دولة ثالثة.

وقالت الوزارة عبر بيان صدر عنها، ونشرته وكالة أنباء الطلبة "إيسنا": "ننصح جميع الإيرانيين خاصة الطلبة والباحثين وأساتذة الجامعات بتجنب السفر غير الضروري إلى أستراليا نظرًا للسجلات الموجودة بشأن إمكانية الاعتقال التعسفي، وتسليم المعتقلين إلى حكومة معادية لإيران".

وأضافت أن "إيران وجهت خلال السنوات الماضية مناشدات إلى السلطات الأسترالية بوجود حالات اعتقال تعسفي لإيرانيين، وقيام أستراليا بتسليمهم إلى دولة ثالثة"، كما حذّرت الإيرانيين الذين يحتاجون للسفر إلى أستراليا من "التواصل مع بعض الجماعات المعارضة الإرهابية"، بحسب تعبيرها.

وأفادت الوزارة أنه "بالنظر إلى أنشطة بعض الجماعات الإرهابية، بما في ذلك جماعة منظمة المنافقين منظمة مجاهدي خلق، وجماعة الأحواز في أستراليا، توخي الحذر والحساسية في اتصالاتك، وقد تهددك هذه الجماعات الإرهابية في أستراليا أو في الخارج".

وفي ظل الاحتجاجات المستمرة داخل إيران، منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، على خلفية وفاة مهسا أميني، خرج المئات من الإيرانيين في عدة مدن بأستراليا باحتجاجات مناهضة للنظام الإيراني.

وبحسب إعلان أمانة المجلس الأعلى للشؤون الإيرانية في الخارج، في أواخر فبراير/شباط 2021، يعيش 120 ألف إيراني في أستراليا، فيما كشفت تقارير صحفية أن نحو 600 إيراني هاجروا إلى أستراليا العام الماضي.

ولدى إيران وأستراليا علاقات دبلوماسية، وسفارات، وقنصليات بين البلدين.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أفرجت طهران عن الباحثة الأسترالية كايلي مور جيلبرت، أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة ملبورن بعد اعتقالها، في 2018، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وقضت محكمة الثورة في طهران على الباحثة الأسترالية بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس، وقضت عقوبة لمدة عامين في سجن إيفين شمال طهران، قبل الإفراج عنها.