"معضلة بايدن".. أزمات داخلية تهز دبلوماسية أمريكا

أفاد تقرير أمريكي بأن الأزمات الداخلية التي تعيشها الولايات المتحدة، وفي مقدمتها أزمة سقف الديون، تهدد بتعقيد الدبلوماسية الأمريكية في الخارج، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن، سيكافح من أجل طمأنة قادة مجموعة الدول السبع في قمتهم المقرر انطلاقها غدا الجمعة، بمدينة هيروشيما اليابانية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بايدن، سيواجه القادة بـ"مزاج متقلب للغاية" بسبب أزمة سقف الديون.

ورأت الصحيفة أن الولايات المتحدة ستكون - على غير العادة - التهديد الرئيس المحتمل للاستقرار الاقتصادي العالمي هذا العام.

وقالت الصحيفة، إنه عندما يصل بايدن، إلى هيروشيما، ستكون واشنطن على بعد أسبوعين من تعثر محتمل من شأنه أن يهز ليس اقتصادها فحسب، بل اقتصادات الدول الأخرى. في إشارة إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.