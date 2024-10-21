بتهمة الارتباط بأمريكا.. توقيف وزير النفط السابق في فنزويلا

أعلنت فنزويلا، الإثنين، توقيف وزير النفط السابق بيدرو تيليتشيا بتهمة الارتباط بشركة تتحكم بها الاستخبارات الأمريكية، في أحدث فصول فضيحة تضرب قطاع الطاقة في البلد المأزوم، وفق "فرانس برس".

تيليتشيا الذي سبق أن تولى وزارة النفط كان أيضا رئيسا لمجلس إدارة شركة النفط العامة العملاقة "بتروليوس دي فنزويلا" حتى آب/أغسطس، وهو أُوقف الأحد مع "أقرب معاونيه"، وفق بيان للمدعي العام طارق وليام صعب.

الموقوفون متّهمون بارتكاب جرائم بما في ذلك "تسليم" نظام التحكم الآلي لشركة النفط العامة "إلى شركة تتحكم بها أجهزة الاستخبارات الأمريكية"، وفق المدعي العام الذي لم يكشف أسماء أي من الموقوفين الآخرين. واعتبر المدعي العام أن تسليم نظام التحكم الآلي ينتهك "السيادة الوطنية".

أتى ذلك بعد ثلاثة أشهر تقريبا على فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة في انتخابات مطعون في شرعية نتائجها.

عيّن مادورو تيليتشيا، وهو كولونيل في الجيش، وزيرا للنفط في آذار/مارس 2023 بعد استقالة سلفه طارق العيسمي على خلفية حملة لمكافحة الفساد.

وألقي القبض على العيسمي، وهو حليف سابق لمادورو وسلفه الراحل هوغو تشافيز، في وقت لاحق مع عشرات آخرين في إطار تحقيق في عملية احتيال بملايين الدولارات في شركة النفط العامة.

لدى تعيينه تعهّد تيليتشيا، وهو مهندس ميكانيكي يبلغ 48 عاما، "تنظيف" القطاع، لكنه استقال في آب/أغسطس ليصبح وزيرا للصناعة.

واستبدله مادورو الجمعة في هذا المنصب بحليفه أليكس صعب، أحد الوسطاء الرئيسيين للسلطة الفنزويلية. والأخير كان مسجونا في الولايات المتحدة بتهمة تبييض أموال قبل أن يطلق سراحه في إطار صفقة تبادل سجناء.

وقال تيليتشيا في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي إنه استقال من منصب وزير الصناعة بسبب "مشكلات صحية تتطلب اهتمامي الفوري".