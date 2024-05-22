وول ستريت جورنال: نجل خامنئي يستحوذ "بهدوء"على سلطات الرئيس الإيراني

بدأ مجتبى خامنئي، ابن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، "يستحوذ بهدوء" على سلطات الرئيس في إيران بعد وفاة إبراهيم رئيسي، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة الأربعاء، فإن مجتبى خامنئي يعد أحد أكثر الشخصيات نفوذا في إيران، رغم عدم توليه أي منصب رسمي، ما اعتبرت أنه يمثل "لغزا" بالنسبة لمعظم الإيرانيين.

ولا يشغل خامنئي الابن أي منصب عام، ونادرا ما يظهر في العلن أو يلقي خطابات، لكن مع علاقاته الجيدة منذ عقود مع شخصيات رئيسية في المؤسسة الاستخباراتية والأمنية الإيرانية، ازدادت قوته خلف الكواليس، لا سيما في عهد رئيسي.

وكان يُنظر لرئيسي على أنه الخليفة المرجح لعلي خامنئي، الذي يعاني من مشاكل صحية ويبلغ من العمر 85 عاما.

وكرئيس للبلاد، تقول الصحيفة إن إبراهيم رئيسي كان بمثابة حلقة مهمة للأفراد والشبكات الأكثر قوة لممارسة النفوذ من وراء الكواليس.

وأثارت وفاة رئيسي تكهنات بشأن الخليفة المحتمل لخامنئي، وما إذا كان الرئيس القادم سيكون "مطيعا"، مثل رئيسي، للاعبين خلف الكواليس، بمن في ذلك أولئك المحيطين بنجل خامنئي والحرس الثوري.