ماكرون: الأوروبيون جزء من الحل في أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم السبت، إنه لا يمكن تحديد مستقبل أوكرانيا دون الأوكرانيين.

وجاء تصريح ماكرون بعد محادثات أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، و رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

أخبار ذات علاقة زيلينسكي: أوكرانيا لن تتخلى عن أي شبر من أراضيها

وقال الرئيس ماكرون في منشور على موقع "إكس"، "لقد تحدثتُ مجددًا مع الرئيس زيلينسكي، ومع المستشار ميرتس ورئيس الوزراء ستارمر"، مؤكدًا أنه "ما زلنا عازمين على دعم أوكرانيا، بالعمل بروح الوحدة، والبناء على العمل المُنجز في إطار تحالف الراغبين".

وأشار إلى أنه "لا يُمكن تقرير مستقبل أوكرانيا دون الأوكرانيين، الذين يُناضلون من أجل حريتهم وأمنهم منذ أكثر من 3 سنوات"، مبينًا أنه "سيكون الأوروبيون أيضًا جزءًا من الحل، لأن أمنهم على المحك"، كما أكد أنه "سيواصل التنسيق الوثيق مع الرئيس زيلينسكي وشركائنا الأوروبيين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، يوم أمس الجمعة، أنه سيلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في الـ15 من شهر أغسطس/آب الجاري، في ألاسكا للتفاوض على اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق تنازلات عن أراضٍ، وهو ما رفضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق اليوم السبت.