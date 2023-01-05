قلق عسكري بإسرائيل بشأن الضفة الغربية.. وأوروبا تتأهب لـ"رد انتقامي" من الصين

سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، الضوء على تحذيرات أصدرها كبار قادة الجيش الإسرائيلي بسبب الوضع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك مع تحول البلاد إلى حكومة يمينية متطرفة تعتزم تغيير الوضع الراهن في المنطقة المضطربة.

وتناولت الصحف أيضاً آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تقارير تتحدث عن إعلان بيلاروسي "مثير للجدل" يدعو الذكور إلى التوجه لمكاتب التجنيد، في خطوة أثارت التكهنات حول تورط مينسك عسكرياً في الصراع.

وعن الأزمة الدبلوماسية التي تلوح في الأفق، قالت الصحف إن دول الاتحاد الأوروبي تتأهب لـ"رد انتقامي" من الصين ردًّا على إجراءات التكتل الصارمة تجاه المسافرين الصينيين بسبب تفشي فيروس كورونا.

إسرائيل.. العسكريون قلقون من الوضع بالضفة

سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الضوء على مخاوف أثارها كبار القادة العسكريين الإسرائيليين بشأن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك مع تحول البلاد إلى ائتلاف يميني حاكم مثير للجدل.

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن هذه المخاوف ليست بالأمر الجديد، إلا أن التحذيرات التي جاءت من كبار قادة الجيش كشفت عن مدى القلق الذي تشعر به المؤسسة الدفاعية من تداعيات المقترحات التي تم طرحها في إطار اتفاق التحالف الذي جرى بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وشركائه المتطرفين.

وقالت الصحيفة إن رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، استغل مكالمة هاتفية مع نتنياهو في وقت سابق من الأسبوع الجاري، للإعراب عن مخاوفه بشأن المقترحات التي تشمل تسليم المسؤوليات الإدارية الشاملة والسيطرة على قوات حرس الحدود في المنطقة إلى سياسيين من اليمين المتطرف.

وفي مقابلة مع الصحيفة، شدد ضباط عسكريون إسرائيليون حاليون وسابقون على التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه التغييرات وغيرها من المقترحات المطروحة في صفقات التحالف على الضفة الغربية المحتلة، إذ كانت التوترات تتصاعد حتى قبل تولي الحكومة الجديدة السلطة.