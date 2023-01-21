ألمانيا "تقوض" التحالف المناهض لروسيا.. وأمريكا تستطيع منع انهيار لبنان

رأت أبرز الصحف العالمية الصادرة السبت، أن فشل التحالف الغربي في إقناع برلين بشأن الموافقة على تسليم أوكرانيا دبابات ألمانية الصنع، قد يؤدي إلى إضعاف الجبهة المناهضة لروسيا وتقليص الدعم لكييف، وذلك في وقت تدخل فيه الحرب مرحلة حرجة للغاية.

وتناولت الصحف تقارير تكشف عن تزايد تورط بيلاروسيا في المشاركة، وربما "عسكرياً"، في الحرب الأوكرانية، وذلك وسط مخاوف من تجدد الهجوم الروسي عبر البلاد خلال الأشهر المقبلة.

كما ناقشت الصحف الشأن اللبناني في ظل أزمة غير مسبوقة تشهدها البلاد، حيث سلطت الضوء على جهود أمريكية يمكنها منع الدولة الممزقة من الانهيار "قبل فوات الأوان".

إصرار ألماني "يقوض" الجبهة المناهضة لروسيا

بعد مشاحنات ظهرت في بداية الأمر بين بولندا وألمانيا، امتد الخلاف إلى التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، أمس الجمعة، وذلك بعد الفشل في إقناع برلين بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن محاولات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بشأن إقناع برلين بالموافقة على اقتراح بإرسال دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا "باءت بالفشل"، في أول خلاف كبير داخل تحالف ظل مستقرًا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو عام.

وفي الاجتماع المخصص لدعم أوكرانيا الذي استضافته قاعدة "رامشتاين" العسكرية الأمريكية بألمانيا، قالت الصحيفة إن مقاومة برلين لضغوطات حلفائها الغربيين الحريصين على إرسال دبابات "ليوبارد 2"، قد أدت إلى إحباط البيت الأبيض والعديد من الحكومات الأوروبية، وذلك مع دخول الحرب الأوكرانية مرحلة حرجة.