وزير أوكراني: أردوغان الوحيد القادر على إحياء اتفاقية الحبوب

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الزعيم الوحيد القادر على إحياء اتفاقية الحبوب وتحقيق أمل أوكرانيا.

وذكرت قناة "تي آر تي" التركية، أن إعادة تنفيذ مبادرة الحبوب في منطقة البحر الأسود تعتبر أمرًا هامًا من حيث استقرار أسعار الغذاء العالمية وخاصة بالنسبة للبلدان الفقيرة.

ووفقًا لتحليل أجرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، أشار مسؤولون إلى تأثير المبادرة على أسواق الغذاء العالمية والأمن الغذائي بعد تجميدها.

وأضافت المنظمة أنه من خلال هذه المبادرة التي أطلقت في 22 تموز/ يوليو عام 2022 وبوساطة الأمم المتحدة وتركيا، تم تحقيق نجاح كبير في تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية.

وذكرت القناة أنه مع عدم وضوح تأكيد بشأن استمرارية المبادرة، يستمر القلق في الأسواق، ما يزيد من احتمالات تقلب الأسعار ويشكل خطرًا على المساعدات الإنسانية.

وتحذر منظمة الأمم المتحدة من أن توقف إمدادات الحبوب للأسواق الدولية قد يشكل مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي العالمي، خاصة في ظل ضغوط النظم الغذائية الزراعية بسبب صدمات المناخ.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الاتصالات، أشار الرئيس أردوغان إلى أن تعليق مبادرة الحبوب في منطقة البحر الأسود والتي يصفها بـ "جسر السلام" لفترة طويلة لن يكون في مصلحة أحد، وأن الدول التي تعتمد على الحبوب ولديها دخل منخفض ستتضرر بشكل كبير جدا، معربا عن أهمية استئناف التعاون في هذا المجال.

وأشار أردوغان إلى أن أسعار الحبوب انخفضت بنسبة 23٪ خلال فترة تطبيق الاتفاقية، لكنها ارتفعت حوالي 15٪ خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد أن تركيا ستواصل بذل جهود مكثفة ودبلوماسية لضمان استمرار مبادرة الحبوب في منطقة البحر الأسود.

وعلى الرغم من أن حصة التصدير قد تكون أقل مباشرةً للبلدان النامية، فإن زيادة صادرات أوكرانيا من المتوقع أن تسهم في تحسين إمكانية الوصول إلى الغذاء وتعزز الاستقرار في الأسواق والأسعار.

المصدر: قناة تي آر تي التركية