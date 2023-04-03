محاكمة رئيس كوسوفو السابق هاشم تقي في لاهاي بتهم "جرائم حرب"

وقال تقي و3 متهمين آخرين، وكانوا جميعهم من الشركاء المقربين في جيش تحرير كوسوفو سابقا ولاحقا في سياسات وقت السلم، إنهم غير مذنبين في جميع التهم العشر.

ويعتقد أن أكثر من 13 ألف شخص، غالبيتهم من الأغلبية الألبانية العرقية في كوسوفو، لقوا حتفهم خلال الانتفاضة، عندما كانت البلاد لا تزال من أقاليم صربيا في عهد الرئيس القوي آنذاك سلوبودان ميلوسيفيتش.

وتبدأ المحاكمة، التي يجريها قضاة ومدعون دوليون، ببيانات افتتاحية من النيابة ويعقبها على مدى الأيام الثلاثة التالية محامو الدفاع وممثل عن مجلس ضحايا الحرب في كوسوفو.

واستقال تقي (54 عاما)، من الرئاسة بعد فترة وجيزة من توجيه الاتهام إليه ونقل للاحتجاز في لاهاي.

ويواجه المتهمون الأربعة اتهامات بالمشاركة في "عمل إجرامي مشترك.. نفذ هجمات واسعة النطاق أو ممنهجة" على المدنيين من الأقليات الصربية في كوسوفو وكذلك المعارضين من ألبان كوسوفو لجيش تحرير كوسوفو.

ومن المرجح أن تكون المحاكمة طويلة، إذ قال ممثلون للادعاء في المؤتمرات الإجرائية إنهم سيحتاجون إلى عامين لتقديم جميع الأدلة.

وتجمع عدة آلاف من قدامى المحاربين في جيش تحرير كوسوفو، يوم الأحد، في بريشتينا للتعبير عن دعمهم لتقي، ورفاقه الثلاثة المقربين، وهتفوا "الحرية" ورفعوا الأعلام الوطنية لكوسوفو وألبانيا، ورفعوا كذلك أعلامًا تحمل رمز جيش تحرير كوسوفو.