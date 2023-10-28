تعهد أمريكي صيني بترتيب لقاء قمة بين بايدن وشي

وقال مسؤولون أمريكيون إن كبار مساعدي "بايدن" أثاروا مخاوف واشنطن الرئيسية، وهي الحاجة إلى استعادة القنوات العسكرية بين البلدين، وتصرفات بكين في بحر الصين الشرقي والجنوبي وتايوان، وحقوق الإنسان، وقضايا الأمريكيين المحتجزين في الصين.

كما جرت "تبادلات صريحة" بين بلينكن ووانغ بشأن الصراع المشتعل في الشرق الأوسط.

وكان المجال الرئيسي للمحادثات، الذي أظهر إحراز بعض القوة الدافعة على ما يبدو، هو الترتيب لاجتماع متوقع بين "بايدن" و"شي" على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، الشهر المقبل، في سان فرانسيسكو.

وقال أحد كبار مسؤولي الإدارة في حديثه للصحفيين، شريطة عدم الكشف عن هويته: "نجري الاستعدادات لمثل هذا الاجتماع".

وأضاف: "من الواضح أن الزعماء الصينيين غالبا ما يؤكدون علنًا أن موعد الزيارة قريب جدا، لذا سأترك الأمر للجانب الصيني لمعرفة ما إذا كانوا سيصدرون هذا الإعلان ومتى".

القلق بشأن الشرق الأوسط

وأضاف الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" عاملا جديدا إلى العلاقة المتوترة بين القوتين العظميين، وتأمل واشنطن أن تتمكن بكين من استخدام نفوذها لدى إيران لمنع التصعيد إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.