امتداد الاحتجاجات ضد إجراءات حكومة ميلي إلى ضواحي بوينس آيرس

قامت العديد من المنظمات الاجتماعية، أمس الخميس، بقطع حركة الطريق الرئيس الثالث في الأرجنتين، في بوينس آيرس، احتجاجاً على التدابير الاقتصادية التي أعلنتها حكومة خافيير ميلي الليبرالي في الأيام الأخيرة، وفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وبحسب الوكالة، بدأ قطع الطريق بمشاركة مئات المتظاهرين الذين يشكلون عدة جهات سياسية مختلفة، كاتحاد الأراضي والإسكان "FTV"، وحركة عمال الأرجنتين "CTA"، وغيرها من المجموعات الإقليمية والمحلية.

حيث صرّح "لويس دي إيليا"، زعيم اتحاد "FTV"، أن: "الاحتجاجات في الشارع ستبقى حتى سقوط مرسوم "DNU"، الذي وقعه الرئيس الأرجنتيني ضمن التدابير الاقتصادية، وبموجبه سيتم تحرير جزء كبير من اقتصاد الأرجنتين، والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة.

وأضافت الوكالة أن الاحتجاجات ضد التدابير الاقتصادية التي أعلنها الرئيس خافيير ميلي قد تضاعفت خلال الأيام الأخيرة في بوينس آيرس ومدن أخرى في الأرجنتين.

كما لفتت الوكالة إلى أن كونفدرالية العمل العامة "CGT"، ستقرر ما إذا كان سيتم الدعوة إلى إضراب عام في الارجنتين نهاية هذا الاسبوع.

المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية "EFE"