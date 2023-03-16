صحيفة روسية: العثور على المسيرة الأمريكية في البحر الأسود
أفاد تقرير نشرته صحيفة "فوربوست" المحلية، اليوم الخميس، بأن السلطات الروسية تمكنت من الوصول إلى المسيرة الأمريكية "MQ-9 Reaper" التي سقطت في البحر الأسود يوم 14 مارس.
وقالت الصحيفة المختصة بأخبار سيفاستوبول، نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع، إنه تم العثور على الطائرة بدون طيار في قاع البحر الأسود، على بعد 60 كيلومترًا من مدينة سيفاستوبول إحدى مدن القرم.
وقال المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عنه: "روبوت مائي نزل إلى قاع البحر وعثر على MQ-9 Reaper على عمق حوالي 850-900 متر.. المكان ليس بعيدا عن المنطقة التي يوجد فيها خط أنابيب غاز ساوث ستريم".
وأضاف: "تتواجد في الوقت الحالي سفينة حربية روسية في المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة الأمريكية، كما أن محيط موقع تحطم الطائرة بدون طيار يخضع للحراسة".
وتابع المصدر: "الخبراء الآن يضعون الآلية المناسبة لرفع هذه المسيرة من قاع البحر.. عمق المياه يسمح بإجراء عملية رفع آمنة (..) الأجزاء الإلكترونية الداخلية للطائرة، وكذلك محركها، يهم وزارة الدفاع الروسية".
وقالت الصحيفة نقلا عن المصدر نفسه: "لا يستبعد أن تحاول القوات الأمريكية تدمير الطائرة المسيرة باستخدام وسائلها الخاصة قبل رفعها إلى السطح".