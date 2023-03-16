صحيفة روسية: العثور على المسيرة الأمريكية في البحر الأسود

أفاد تقرير نشرته صحيفة "فوربوست" المحلية، اليوم الخميس، بأن السلطات الروسية تمكنت من الوصول إلى المسيرة الأمريكية "MQ-9 Reaper" التي سقطت في البحر الأسود يوم 14 مارس.

وقالت الصحيفة المختصة بأخبار سيفاستوبول، نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع، إنه تم العثور على الطائرة بدون طيار في قاع البحر الأسود، على بعد 60 كيلومترًا من مدينة سيفاستوبول إحدى مدن القرم.

وقال المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عنه: "روبوت مائي نزل إلى قاع البحر وعثر على MQ-9 Reaper على عمق حوالي 850-900 متر.. المكان ليس بعيدا عن المنطقة التي يوجد فيها خط أنابيب غاز ساوث ستريم".