دبابات مدمرة أمام السفارات.. موسكو تحضّر مفاجأة لدول الناتو

تحضر موسكو لتقديم مفاجأة لدول الناتو الداعمة لأوكرانيا، كرد على مواقفها تجاه الصراع الدائر منذ شباط 2022.

وقال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم الأربعاء، إن روسيا تعتزم عرض معدات عسكرية لحلف شمال الأطلسي دمرتها في أوكرانيا أمام سفارات دول غربية زودت بها أوكرانيا في موسكو.

وأضاف فولودين، الذي أمر بتنظيم مثل هذا العرض، أن "اقتراح وضع معدات محترقة بجوار سفارات الدول التي ترسلها إلى أوكرانيا مثير للاهتمام بشكل خاص".

ودأب مسؤولون روس على انتقاد الدول الغربية لتزويدها أوكرانيا بالأسلحة، قائلين إن هذه الدول تخاطر بإطالة أمد الصراع والتسبب في مزيد من التصعيد.

وتطلب أوكرانيا الأسلحة للدفاع عن نفسها واستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير شباط 2022.

واجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة 31 دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي، هذا الأسبوع، في محاولة لضمان التزامات أمنية طويلة الأجل.