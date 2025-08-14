البيت الأبيض: لدى ترامب الكثير من الأدوات التي يمكنه استخدامها عند الضرورة

أشاد بجهود ترامب.. بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء القيادة استعدادا لقمة ألاسكا

أشاد بجهود ترامب.. بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء القيادة استعدادا لقمة ألاسكا
دونالد ترامب وفلاديمير بوتين- أرشيفيةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أغسطس 2025، 11:52 ص

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، بالجهود الأمريكية "الصادقة" للتوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا، وذلك في تصريحات أدلى بها عشية قمة مرتقبة مع نظيره دونالد ترامب، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال بوتين، خلال لقائه عددًا من كبار المسؤولين الروس: "أرى أن الإدارة الأمريكية تبذل جهودًا نشطة وصادقة لإنهاء القتال".

ومن المرتقب أن يلتقي الرئيسان الأمريكي والروسي غدًا الجمعة في ألاسكا، في أول قمة تجمعهما بعد عودة ترامب إلى الحكم في ولاية ثانية.

