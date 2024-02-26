محللون: الجبهة الأوكرانية في حالة تدهور خطير

بعد سيطرتها على مدينة أفدييفكا في دونيتسك شرق أوكرانيا، تواصل القوات الروسية تقدمها نحو مناطق أخرى في المدينة وأماكن جديدة في زابوريجيا؛ ما يشير إلى تدهور خطير تعيشه الجبهة الأوكرانية، بحسب خبراء ومحللين روس.

ويقول الخبير في الشؤون العسكرية سيرغي توفين، لـ"إرم نيوز"، إن الجبهة الأوكرانية فعليا باتت في مرحلة "متردية"، لافتاً إلى أن سقوط أفدييفكا كان الأول في سلسلة انهيارات سيمُنى بها الجيش الأوكراني.

وأرجع توفين هذه الخسائر إلى عاملين، الأول هو توقف الدعم الغربي عن كييف لفترة، رغم عودة بعضه في الفترة الأخيرة.

أما العامل الثاني بحسب الخبير العسكري، يعود إلى التطور الكبير الذي انتهجته القوات المسلحة الروسية، سواء من كمية الذخيرة التي تم إنتاجها، بعكس أوكرانيا، فضلا عن التخطيط العسكري المحكم.