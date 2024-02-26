محللون: الجبهة الأوكرانية في حالة تدهور خطير
بعد سيطرتها على مدينة أفدييفكا في دونيتسك شرق أوكرانيا، تواصل القوات الروسية تقدمها نحو مناطق أخرى في المدينة وأماكن جديدة في زابوريجيا؛ ما يشير إلى تدهور خطير تعيشه الجبهة الأوكرانية، بحسب خبراء ومحللين روس.
ويقول الخبير في الشؤون العسكرية سيرغي توفين، لـ"إرم نيوز"، إن الجبهة الأوكرانية فعليا باتت في مرحلة "متردية"، لافتاً إلى أن سقوط أفدييفكا كان الأول في سلسلة انهيارات سيمُنى بها الجيش الأوكراني.
وأرجع توفين هذه الخسائر إلى عاملين، الأول هو توقف الدعم الغربي عن كييف لفترة، رغم عودة بعضه في الفترة الأخيرة.
أما العامل الثاني بحسب الخبير العسكري، يعود إلى التطور الكبير الذي انتهجته القوات المسلحة الروسية، سواء من كمية الذخيرة التي تم إنتاجها، بعكس أوكرانيا، فضلا عن التخطيط العسكري المحكم.
معارك صعبة
رغم ذلك، يستبعد توفين أن تنهار "كل قطاعات الجبهة لكن ستكون نسب السيطرة في دونيتسك في المقام الأول ملحوظة، خاصة أن تركيز الجيش الروسي مرتفع في هذا المحور".
ومن جهته، قال الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية مكسيم كلاكوف، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن المعارك لن تكون سهلة بحسب ما يتخيله البعض.
وأضاف كلاكوف: "الحرب خرجت من دائرة الجمود الحربي، والكفة الآن تميل للجيش الروسي، خاصة أن هناك أزمات تعاني منها القوات الأوكرانية على رأسها قلة عدد المقاتلين في الجيش".
واستطرد: "هناك فرصة كبيرة للجيش الروسي لتكثيف هجماته على الجبهات الأربعة، وتوجيه ضربات موجعة لكييف، وإذا تم هذا بخطة عسكرية محكمة أتخيل أن الحرب ستنتقل لما هو أبعد من حدود إقليم دونباس".
خيارات كييف
وفيما يتعلق بالهجوم المضاد الذي تحدثت عنه كييف، يتوقع الخبير الأمني أن تحاول أوكرانيا فتح جبهة جديدة في القرم لإرباك القوات الروسية، وتخفيف الضغط على الجبهة الشرقية، وانتظار عودة الدعم العسكري الغربي.
وقال: "قد يتم استخدام صواريخ غربية لضرب المدن الروسية، وهذا أمر خطير جداً إذا حصل".
في المقابل، يرى الخبير في الشؤون العسكرية سيرغي توفين، أن خيارات كييف "محدودة جدا"، مشيرا إلى أن إشغال الجيش الروسي بجبهة جديدة يبدو شبه "مستحيل".
وإذا حدث ذلك، يقول توفين: "حينها ستتحول المعارك لشكل مختلف، ولن تبخل موسكو بإرسال صواريخ مدمرة لكييف في هذه الحالة؛ لأن مستوى الخطر يكون قد ارتفع أضعافًا".
نهاية الحرب
وبدوره، يقول الخبير الاستراتيجي والباحث في الصراعات الدولية إيغور بالانتشوك، لـ"إرم نيوز": "هناك عوامل كثيرة تشي بأن هذا العام لن يشهد نهاية الحرب"، مشيرا إلى وجود مساحات واسعة لا تزال أمام القوات الروسية في دونيتسك وخيرسون.
وفي الشق السياسي، يضيف بالانتشوك أن "الغرب غير مقتنع بعد من أن الحل السياسي حان أوانه، وما زال يراهن على قدرة الجيش الأوكراني في صد الهجوم، وتكبيد روسيا خسائر في صفوف جنودها لإضعاف أوراقها في أي مفاوضات مقبلة".
وتابع: "عندما تخف وتيرة التصريحات الغربية، والوعود بالمليارات والسلاح لكييف، نعرف حينها أن بوادر الحل السياسي بدأت تظهر، وعندها يمكن وضع سقف زمني لحل الصراع إلى الأبد".