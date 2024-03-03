سيناتور روسي: كارهو موسكو يتربعون على قمة الجيش الألماني
اعتبر السيناتور الروسي من منطقة القرم، وعضو اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد "مجلس الشيوخ"، سيرغي تسيكوف، أن كارهي روسيا يتربعون على قيادة الجيش الألماني.
وقال تسيكوف لوكالة "ريا نوفوستي"، اليوم الأحد: "أظهر الوضع مع المحادثة التي تم اعتراضها أنَّ هناك كارهين لروسيا في قمة الجيش الألماني".
وأضاف "هذه ليست كراهية لروسيا، بل كراهية للشعب الروسي.. إنهم يكرهون الروس.. لولا هذه الكراهية، لما كانوا خططوا لضرب أهداف للشعب الروسي".
ووفق تسيكوف، أظهرت المحادثة التي تم اعتراضها مستوى ساخرًا للغاية من الفكر العسكري في الدول الغربية.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الألمانية لقناة "أي آر دي" الألمانية الأولى، صحة تسريب محادثات ضباط بالجيش الألماني بشأن ضرب جسر القرم في روسيا.
وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إنه يَجري تحقيقٌ شاملٌ ومكثفٌ وسريعٌ في نشر تسجيل المحادثة، واعدًا بتقديم "توضيح سريع" فيما يتعلق بالحادث.
وكانت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، قالت يوم الجمعة الماضي، إنها حصلت على تسجيل صوتي يناقش فيه كبار ضباط الجيش الألماني "كيف سيقصفون جسر القرم".
من جهة ثانية، صرح السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، يخطئ عندما يصف انتصار روسيا في أوكرانيا بأنه بمثابة ضربة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا له، فإن السلطات الأوروبية تقود أوروبا إلى مستقبل أسوأ.
وكمثال على ذلك، أشار بوشكوف إلى الضربة الأولى التي تلقاها اقتصاد الاتحاد الأوروبي، التي وجهتها بروكسل في عام 2022، من خلال الموافقة على "فجوة طاقة كبيرة" مع روسيا.
وكتب السيناتور بوشكوف على قناة "تليغرام": "الولايات المتحدة تستفيد من كل هذا، ولكن ليس أوروبا التي توقفت قاطرتها الاقتصادية، خاصة الاقتصاد الألماني، الذي فقد قدرته على المنافسة تقريبًا.. وبدلًا من اختلاق مخاوف كاذبة، يجب على وزير الخارجية الفرنسي أن يواجه الحقيقة: إن أوروبا تُقاد إلى مستقبل أسوأ من قبل قادتها الحاليين والنخب الحاكمة أنفسهم".
وأشار إلى أن المزارعين في أوروبا يقومون بأعمال شغب، ليس بسبب انتصار روسي مستقبلي، ولكن بسبب سياسات الحكومة.
وفي وقت سابق، قال الوزير الفرنسي سيجورنيه إنه إذا فازت روسيا، فسوف تحصل على أكثر من 30٪ من سوق الحبوب العالمية، وزعم أنها ستستخدم هذه الميزة ضد الدول الغربية.
ودعا سيجورنيه إلى "إلحاق الهزيمة بروسيا"، لكن دون الدخول بحرب معها.