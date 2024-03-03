سيناتور روسي: كارهو موسكو يتربعون على قمة الجيش الألماني

اعتبر السيناتور الروسي من منطقة القرم، وعضو اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد "مجلس الشيوخ"، سيرغي تسيكوف، أن كارهي روسيا يتربعون على قيادة الجيش الألماني.

وقال تسيكوف لوكالة "ريا نوفوستي"، اليوم الأحد: "أظهر الوضع مع المحادثة التي تم اعتراضها أنَّ هناك كارهين لروسيا في قمة الجيش الألماني".

وأضاف "هذه ليست كراهية لروسيا، بل كراهية للشعب الروسي.. إنهم يكرهون الروس.. لولا هذه الكراهية، لما كانوا خططوا لضرب أهداف للشعب الروسي".

ووفق تسيكوف، أظهرت المحادثة التي تم اعتراضها مستوى ساخرًا للغاية من الفكر العسكري في الدول الغربية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الألمانية لقناة "أي آر دي" الألمانية الأولى، صحة تسريب محادثات ضباط بالجيش الألماني بشأن ضرب جسر القرم في روسيا.