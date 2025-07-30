إيران تندد بـ"أوسع حزمة عقوبات" أمريكية منذ 2018

نددت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، بشدة بحزمة العقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بصناعة النفط والطاقة في إيران، معتبرةً أنها "تمثل عداءً سافراً للشعب الإيراني" و"خرقاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان رسمي، إن "التحركات الأخيرة للولايات المتحدة ضد الأشخاص والمؤسسات المرتبطة بقطاع الطاقة الإيراني تؤكد نوايا واشنطن الخبيثة في تقويض التنمية الاقتصادية في البلاد وإضعاف رفاه الشعب الإيراني"، مضيفاً أن "هذه الإجراءات تعكس استمرار السلوك الأحادي للولايات المتحدة، الذي يستخف بمبادئ القانون الدولي، وسيادة الدول، وحرية التجارة العالمية" وفق تعبيره.

واعتبر بقائي أن هذه العقوبات، ولا سيما تلك المرتبطة بقطاع النفط، "أفعال شريرة ترقى إلى مستوى الجرائم التي ينبغي محاسبة مرتكبيها"، مذكراً بسجل واشنطن "الطويل من الانتهاكات ضد إيران، بدءاً من الانقلابات والتخريب مروراً بالإرهاب الاقتصادي" بحسب قوله.

وأكد بقائي أن "لا التهديدات ولا العقوبات قادرة على كسر إرادة الشعب الإيراني في الدفاع عن سيادته الوطنية ومواصلة مسيرة البناء والتقدم".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، مساء الأربعاء، فرض واحدة من أوسع حزم العقوبات على طهران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.

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وشملت العقوبات الجديدة 12 فرداً و80 كياناً و63 سفينة، جميعها مرتبطة بشبكة واسعة تعمل في مجال نقل النفط الإيراني والروسي وتهريبه إلى الأسواق العالمية.

وتركزت العقوبات على حسين شمخاني، نجل علي شمخاني – المستشار الأعلى للمرشد الإيراني – متهمة إياه بقيادة "إمبراطورية شحن ضخمة" تقوم بتهريب النفط والمنتجات البترولية لصالح النظام الإيراني، وتوفير عشرات مليارات الدولارات له ولعائلته.