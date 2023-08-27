تأهب شرطة لندن بعد اختراق نظام تكنولوجيا معلومات

قالت شرطة لندن الأحد، إنها تتخذ إجراءات أمنية بعد "وصول غير مصرح به إلى نظام تكنولوجيا معلومات خاص بأحد المتعاملين معها"، في أعقاب اختراق بيانات قوات أخرى.

وذكرت الشرطة أن "الشركة التي تم اختراق بياناتها تملك أسماء الضباط والموظفين ورتبهم وصورهم ومستويات الرقابة، وقيمة الرواتب، ولكن ليس العناوين أو أرقام الهواتف أو التفاصيل المالية".

وذكرت صحيفة "ذي صن أون صنداي" أن "قراصنة عبر الإنترنت اخترقوا أنظمة تكنولوجيا معلومات الشركة التي تفيد تقارير بأنها تطبع بطاقات هوية وتصاريح للموظفين لدى شرطة العاصمة، أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة".

وأفادت الشرطة بأن "المحققين يعملون حالياً مع الشركة لمعرفة ما إذا كان هناك أي خلل أمني يتعلق ببياناتها".

وأعلن متحدث باسم شرطة لندن أنها "لم تتمكن من تحديد تاريخ حصول الاختراق أو عدد الأفراد الذين قد يتأثرون به"، مؤكدة أنه "تم اتخاذ إجراءات أمنية نتيجة لهذا التقرير".

وقال اتحاد شرطة العاصمة، الذي يمثل عناصر الشرطة، إن "الانتهاك سيتسبب بقلق وغضب لدى الزملاء بشكل غير معقول".