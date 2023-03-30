هروب قاتل هشام الهاشمي يثير موجة غضب عارمة في العراق

ما زالت قضية تهريب أو هرب قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي من السجن تثير موجة واسعة من الاستياء والتنديد في الشارع العراقي، موجهين أصابع الاتهام لميليشيات موالية لإيران بضلوعها بتهريب القاتل إلى خارج البلاد.

وخلال اليومين الماضيين انتشر على نطاق واسع، كتاب موقع من وزير الداخلية العراقي يرد من خلاله على استسفار للنائبة نداء حسن ماضي حول مكان احتجاز المتورط بقتل هشام الهاشمي، ضابط الأمن أحمد الكناني، بأن الكناني غير موجود في السجون التابعة للوزارة.

فيما امتنعت وزارة الداخلية العراقية عن الرد على استسفار النائبة نداء حسين الماضي، بحسب الوثائق التي نشرتها النائبة الماضي.