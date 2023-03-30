هروب قاتل هشام الهاشمي يثير موجة غضب عارمة في العراق
ما زالت قضية تهريب أو هرب قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي من السجن تثير موجة واسعة من الاستياء والتنديد في الشارع العراقي، موجهين أصابع الاتهام لميليشيات موالية لإيران بضلوعها بتهريب القاتل إلى خارج البلاد.
وخلال اليومين الماضيين انتشر على نطاق واسع، كتاب موقع من وزير الداخلية العراقي يرد من خلاله على استسفار للنائبة نداء حسن ماضي حول مكان احتجاز المتورط بقتل هشام الهاشمي، ضابط الأمن أحمد الكناني، بأن الكناني غير موجود في السجون التابعة للوزارة.
فيما امتنعت وزارة الداخلية العراقية عن الرد على استسفار النائبة نداء حسين الماضي، بحسب الوثائق التي نشرتها النائبة الماضي.
وأثار كتاب وزير العدل العراقي موجة عارمة من الغضب والاستياء اجتاحت الشارع العراقي.
وفي هذا الصدد، حاول البعض التقليل من أهمية كتاب وزير العدل بالقول، إن المتورطين بجرائم خطيرة يتم إيداعهم لدى الجهة المسؤولة عن التحقيق إلا في حال طلب قاضي التحقيق إرساله إلى دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل.
من جهتها، أعربت عائلة الهاشمي في بيان أصدرته عقب صدور كتاب وزير العدل، عن صدمتها من الأنباء والتقارير التي تؤكد هروب المتهم الرئيس في عملية اغتيال الهاشمي باعتراف واضح وصريح من وزير العدل.
ووجه "عراقي حر" أصابع الاتهام في تغريدة عبر "تويتر" إلى "حكومة الإطار" برئاسة محمد شياع السوداني قائلا: "كلنه نعرف منو يقف وراء مقتل الدكتور (البطل) هشام الهاشمي ونعرف ليش انكتل ونعرف منو هرب المجرم. رمضان كريم (حكومه الإطار) العزيزة".
كما قال ليث الحمداني في تغريدة عبر "تويتر"، إن "قتلة الهاشمي لم يكتفوا باغتياله، بل حاولوا تشويه تاريخه ونضاله بالدفاع عن بلده، مؤكداً أن الهاشمي سيبقى رمزاً وطنياً في ضمير الشرفاء"، على حد تعبيره.
أما ثائر الجبوري، وهو مستشار إعلامي وعضو في منظمة العفو الدولية، فقال في تغريدة عبر تويتر، إن "حق الهاشمي لن يضيع وأن الله يمهل ولا يهمل".
وعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال الدكتور أحمد الأبيض السياسي العراقي المعارض المقيم في الولايات المتحدة في منشور له على صفحته: "قلتها قبل 4 أشهر (قاتل الشهيد هشام الهاشمي تم تهريبه إلى إيران) والدولة اليوم علمت بذلك!".
فيما قالت ولاء حميد عبر منشور لها في صفحتها على "فيسبوك"، إن "تأجيل محاكمة القاتل كان مسرحية والقاتل حر طليق بحماية الميليشيات".
من جانبها، وصفت الناشطة كولشان البياتي ما يحدث بأنه إحدى "مهازل الحكم الجعفري"، واعتبرت ما حدث أنه رسالة للميليشيات مفادها: "اقتلوا ونحن في ظهوركم".
واغتيل هشام الهاشمي في يونيو/ حزيران عام 2020 أمام منزله في ضاحية الزيونة بالعاصمة بغداد.
والهاشمي مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والإستراتيجية والجماعات المتطرفة، ومختص بملف تنظيم "داعش" الإرهابي، واشتهر من خلال متابعاته وتغطيته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يتابعه عشرات الآلاف، كما إنه ضيف دائم على القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.
وفي الـ16 من تموز/ يوليو عام 2021، أعلنت الحكومة العراقية اعتقال القاتل الكناني، وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته في مواعيد سابقة، لكنها تأجلت أكثر من مرة.
وبثت السلطات العراقية حينذاك، الاعترافات الكاملة لضابط الأمن أحمد الكناني، المتورط باغتيال الهاشمي، والذي قال إنه يعمل في وزارة الداخلية العراقية، منذ العام 2007، وهو ضابط برتبة ملازم أول.
وخلال الأشهر الماضية، تناقلت وسائل إعلام محلية ونشطاء، أنباء عن هروب الكناني إلى إيران، بدعم من "كتائب حزب الله" التي يعتقد أنه ينتمي إليها.
وعقب اعتقاله، أُودع الكناني في سجن الوحدة جنوبي العاصمة بغداد، حيث شهد هذا السجن خلال الفترة الماضية، محاولة لهروب عدد من السجناء، وهو ما عزز تلك الشكوك.