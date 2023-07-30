بوتين: روسيا لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، إن روسيا لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا، مضيفا أن مبادرة السلام الأفريقية وكذلك المبادرة الصينية يمكنهما أن تكونا أساسا للسلام.

وخلال مؤتمر صحفي بعد يوم من اجتماعه مع زعماء أفارقة في سان بطرسبرغ، قال بوتين إن من الصعب تنفيذ وقف لإطلاق النار بينما يشن الجيش الأوكراني هجوما.

وحول تطورات الصراع، أشار بوتين إلى أنه لا توجد تغييرات بالغة ولا تكثيف للإجراءات على الجبهة الأوكرانية في الوقت الحالي.

وأضاف أن أوكرانيا فقدت 415 دبابة و1300 عربة مدرعة منذ الرابع من يونيو حزيران.