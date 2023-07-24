"ذا تلغراف": الآلاف من موظفي شركة نستله في روسيا معرضون لخطر التجنيد
قال تقرير لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية إن ما يزيد على 7 آلاف موظف يعملون في شركة نستله، التي تمتلك ستة مصانع في روسيا، معرضون لخطر التحاقهم بالتجنيد بالحرب في أوكرانيا، في الوقت الذي تتعرض فيه الشركة السويسرية لضغوط متزايدة للخروج من روسيا مع استمرار الحرب.
وقال المتحدث باسم الشركة، وفقا لصحيفة "ذا تلغراف"، إنهم يراقبون عن كثب التطورات في روسيا، مؤكدا أن الشركة ستعمل على المحافظة على رفاه جميع موظفيها في روسيا، وتوفير الحماية لحقوقهم الأساسية.
ورفضت الشركة التعليق إن كانت ستتخذ إجراءات لمنع موظفيها من الالتحاق بالتجنيد الإلزامي، لكنها أوضحت أنه ينبغي اعتبار موظفيها عمالاً ضروريين بالنظر إلى الطبيعة الحيوية للقطاع الذي تعمل فيه الشركة، وهو إنتاج المواد الغذائية.
ووفقا للقانون الروسي، فإنه يُطلب من الشركات العاملة في البلاد السماح لموظفيها الالتحاق بالخدمة العسكرية في حال تم استدعاؤهم اليها.
وتعد شركة نستله واحدة من الشركات الغربية القلائل التي بقيت في روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وكانت قد قلصت عملياتها هناك، قائلة إنها تعمل على توفير بضائع حيوية لأناس عاديين لا علاقة لهم بالحرب.
وقالت إنها مستمرة في بيع مواد غذائية حيوية وأساسية.
وقال "ايدي هارغريفز"، من شركة "انفيستيك" المتخصصة بالأعمال، إن نستله وشركات أخرى تتعرض للابتزاز للسماح بتجنيد موظفيها أو إغلاق مصانعها ومصادرة ممتلكاتها.
المصدر: صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية