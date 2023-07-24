"ذا تلغراف": الآلاف من موظفي شركة نستله في روسيا معرضون لخطر التجنيد

وقال المتحدث باسم الشركة، وفقا لصحيفة "ذا تلغراف"، إنهم يراقبون عن كثب التطورات في روسيا، مؤكدا أن الشركة ستعمل على المحافظة على رفاه جميع موظفيها في روسيا، وتوفير الحماية لحقوقهم الأساسية.

ورفضت الشركة التعليق إن كانت ستتخذ إجراءات لمنع موظفيها من الالتحاق بالتجنيد الإلزامي، لكنها أوضحت أنه ينبغي اعتبار موظفيها عمالاً ضروريين بالنظر إلى الطبيعة الحيوية للقطاع الذي تعمل فيه الشركة، وهو إنتاج المواد الغذائية.

ووفقا للقانون الروسي، فإنه يُطلب من الشركات العاملة في البلاد السماح لموظفيها الالتحاق بالخدمة العسكرية في حال تم استدعاؤهم اليها.