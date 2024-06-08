حاكم دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصفنا بصواريخ بعيدة المدى

قال الحاكم الروسي لمنطقة دونيتسك، إن القوات الأوكرانية كثفت قصفها على المنطقة، منذ سيطرة القوات الروسية على مدينة أفدييفكا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن الحاكم دينيس بوشيلين قوله، إن "العدو لجأ إلى استخدام أسلحة بعيدة المدى لتنفيذ ضربات على أراضي الجمهورية، بعد انخفاض فرص استخدام المدعية نتيجة السيطرة على أفدييفكا".

و"جمهورية دونيتسك" معترف فيها من قبل روسيا التي أعلنت استقلالها، فيما تعتبرها كييف جزءًا من أراضيها.