حاكم دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصفنا بصواريخ بعيدة المدى
قال الحاكم الروسي لمنطقة دونيتسك، إن القوات الأوكرانية كثفت قصفها على المنطقة، منذ سيطرة القوات الروسية على مدينة أفدييفكا.
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن الحاكم دينيس بوشيلين قوله، إن "العدو لجأ إلى استخدام أسلحة بعيدة المدى لتنفيذ ضربات على أراضي الجمهورية، بعد انخفاض فرص استخدام المدعية نتيجة السيطرة على أفدييفكا".
و"جمهورية دونيتسك" معترف فيها من قبل روسيا التي أعلنت استقلالها، فيما تعتبرها كييف جزءًا من أراضيها.
وتابع بوشيلين: "نرى تصعيدًا معينًا الآن، ويتم تشجيعه من قبل الدول الغربية، لكنني أعتقد أن الحقيقة أنهم سمحوا، الآن، علنيًا باستخدام أسلحة بعيدة المدى هو تقنين فقط لاستخدام الأسلحة الموردة سابقًا".
وأضاف: "لقد شهدنا سابقًا استخدام هذه الأسلحة في توجيه ضربات على الأراضي الروسية".
يأتي ذلك بعد سماح دول غربية لأوكرانيا بضرب العمق الروسي باستخدام أسلحتها.