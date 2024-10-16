تسرب نفطي قبالة جزيرة خرج الإيرانية

قالت وكالة "أرنا" الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء، إن السلطات تعمل على السيطرة على تسرب نفطي تم الإبلاغ عنه للمرة الأولى يوم الأحد على بعد 6.44 كيلومتر من جزيرة خرج الإيرانية، وفق رويترز.

وتعد جزيرة خرج أحد أهم منافذ تصدير النفط في إيران، حيث يصدر عبرها نحو 950 مليون برميل نفط سنوياً.

وتتواجد في الجزيرة خزانات النفط وموانئ شحن النفط.

وخلال الحرب العراقية الإيرانية تعرضت الجزيرة مرات عديدة للقصف من قبل سلاح الجو العراقي حيث استهدفت المنشآت النفطية بالجزيرة؛ إذ تحتوي الجزيرة على مرفأ ومطار وقاعدة عسكرية إضافة إلى خزانات النفط ومنشآت نفطية أخرى.