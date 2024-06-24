ناشيونال إنترست: قنابل روسية نوعية تنقل الحرب الأوكرانية لمرحلة جديدة

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن الحرب الروسية الأوكرانية دخلت مرحلة جديدة، بفعل قنابل روسية نوعية قد تقلب التوازن الاستراتيجي لصالح موسكو.

وأوضحت المجلة أن المجهود الحربي الأوكراني يتعرض لضغوط شديدة، في الوقت الذي تكثف فيه روسيا هجماتها الجوية باستخدام "FAB-3000 M54"، وهو جهاز متفجر ضخم يبلغ وزنه 6600 رطل مقترن بمجموعات القنابل الانزلاقية من سلسلة "UMPK".

وذكرت أنه "من الصعب على الدفاعات الجوية الأوكرانية، التي يزودها بها حلف شمال الأطلسي، أن تتصدى لهذه القنابل القوية، التي ليس لها نظير مباشر".

وبحسب المجلة، فإنه "مع تضاؤل ​​إمدادات الصواريخ الدفاعية الأمريكية، يهدد نشر FAB-3000 M54 بالتغلب على الدفاعات الأوكرانية؛ ما قد يقلب التوازن الاستراتيجي لصالح روسيا".

وأضافت أنه "مع احتفاظ موسكو بمكاسبها الإقليمية وزيادة إنتاج هذه الأسلحة المدمرة، فإن تصاعد الصراع يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار لمنع المزيد من المعاناة الأوكرانية".

وأكدت المجلة، أن "الحرب الأوكرانية دخلت مرحلة جديدة، حيث سيبدأ الروس في التغلب على الدفاعات الجوية الأوكرانية، ويعد إدخال FAB-3000 M54 عنصرا رئيسا في إستراتيجية روسيا المعززة".

ورأت المجلة أن "الأمور لن تتحسن بالنسبة لأوكرانيا إلا إذا اختارت التفاوض على وقف إطلاق النار"، مشيرة إلى أن "الروس أظهروا أن لديهم قدرة لا نهاية لها على ما يبدو على تدمير الأوكرانيين".