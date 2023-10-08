"يديعوت أحرنوت": سحب طاقم السفارة الإسرائيلية من الأردن
قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الأحد، إن طاقم السفارة الإسرائيلية من الأردن تم سحبه، في أعقاب أحداث غزة؛ بسبب المخاوف من مظاهرات أمام السفارة، دعت إليها قوى شعبية وحزبية ونقابية في الأردن.
وأضافت أن طاقم السفارة الإسرائيلية في الأردن، وصل إسرائيل بعد أمر إخلائها، بعد الأحداث المتسارعة.
وتابعت أن سحب طاقم السفارة الإسرائيلية من الأردن يأتي بسبب الخوف من مظاهرات أمام السفارة.
ولم يتسنّ لـ"إرم نيوز" التأكد من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من دقّة معلومات سحب طاقم السفارة الإسرائيلية من عمّان.
ودعت قوى شعبية وحزبية إلى تنفيذ وقفة تضامنية مع قطاع غزة في عمّان، وذلك في منطقة ساحة مسجد الكالوتي بالقرب من موقع السفارة الإسرائيلية، كما دعت النقابات المهنية إلى وقفة تضامنية، اليوم الأحد.