"يديعوت أحرنوت": سحب طاقم السفارة الإسرائيلية من الأردن

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الأحد، إن طاقم السفارة الإسرائيلية من الأردن تم سحبه، في أعقاب أحداث غزة؛ بسبب المخاوف من مظاهرات أمام السفارة، دعت إليها قوى شعبية وحزبية ونقابية في الأردن.

وأضافت أن طاقم السفارة الإسرائيلية في الأردن، وصل إسرائيل بعد أمر إخلائها، بعد الأحداث المتسارعة.