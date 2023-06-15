روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات

أعلن سلاح الجو الأوكراني صباح الخميس، أنه أسقط صاروخ كروز و20 مسيّرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي جديد عليها.

وقال الجيش الأوكراني عبر تطبيق "تلغرام"، إن القوات الأوكرانية تمكَّنت مِن اعتراضِ واحدٍ من أربعة صواريخ كروز أطلِقت من بحر قزوين و20 مسيّرة أطلقت من الشمال والجنوب.

وأضاف أن 3 صواريخ أخرى أصابت "منشآت صناعية في منطقة دنيبروبتروفسك" (وسط شرق)، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس".

بدورها، أسقطت روسيا ليلة الخميس 9 طائرات مسيّرة فوق شبه جزيرة القرم التي ضمَّتها موسكو، كما قال الحاكم المحلي الذي عينته السلطات الروسية سيرغي أكسيونوف.

وقال أكسيونوف على "تلغرام"، إنه "خلال الليل والصباح الماضيين، رُصدت 9 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم"، مؤكدًا أنه لم تُسجَّل إصابات.

وأضاف أن "القوات المضادة للطائرات أسقطت 6 مسيرات" ونجحت في "تعطيل" 3 أخرى قبل هبوطها.

وانفجرت واحدة من الطائرات المسيرة في قرية دوكوشاييفو في وسط شبه الجزيرة؛ ما أدى إلى تحطيم نوافذ عدد من المنازل، حسب أكسيونوف.

وزادت هجمات الطائرات المسيرة على الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمَّتها موسكو في 2014 في الأسابيع الأخيرة بعد إعلان كييف عن هجوم مضاد.