زيلينسكي ينفي ضلوع أوكرانيا في تفجيرات نورد ستريم

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أيّ ضلوع لكييف بتفجير خطي أنابيب نورد ستريم، وسط تكهنات متزايدة بوقوف بلاده خلف التفجيرات.

وقال زيلينسكي خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "بيلد" الألمانية إنّه بصفته رئيس البلاد لديه صلاحية إصدار الأوامر.

وتابع: "لم أفعل شيئًا من هذا القبيل، وما كنت لأفعل ذلك إطلاقًا"، وفقًا لمترجم ألماني.

وقال الرئيس الأوكراني: "أعتقد أنّ جيشنا وأجهزتنا الاستخبارية لم تفعل شيئًا من هذا القبيل"، وأضاف: "أرغب برؤية دليل".

وأكّد زيلينسكي أنه "لا علم لنا بالأمر إطلاقًا".

وتعرّض خطّا أنابيب "نورد ستريم 1 و2" المصمّمان لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، في 26 أيلول/سبتمبر، لانفجارات تحت الماء، ما أدّى إلى خروجهما عن الخدمة، وحرمان روسيا من إيرادات محتملة بمليارات الدولارات.