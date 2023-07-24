هليفي يحذر نتنياهو من الحديث عن انقسامات الجيش

حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من أن الحديث علنا عن انقسام جنود الجيش الإسرائيليّ يضرّ بكفاءة الجيش وتماسكه.

وقدّم هليفي لنتنياهو تقييما للوضع الأمني وكفاءة الجيش، وانعكاسات المصادقة على إلغاء حجة "المعقولية" على الكفاءة والتماسك في الجيش الإسرائيلي.

وأكد رئيس الأركان، خلال لقاء جمعه مع نتنياهو عقب المصادقة على إلغاء حجة المعقولية، أنه "من الضروري التوقف عن التحدث علنا ​​ضد الجيش، وعناصره النظاميين والاحتياطيين؛ لأن ذلك يضر بكفاءة الجيش.

وأوضح هليفي أن الجيش الإسرائيلي سيبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الكفاءة والتماسك.

وفي سياق متصل، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إنه "لا يوجد خطر على الديمقراطيّة، ولا مجال لرفض (الخدمة في الجيش)".