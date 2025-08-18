كندا: إضراب المضيفين الجويين في أكبر شركة طيران "غير قانوني"

أعلن مجلس العلاقات الصناعية الكندي اليوم الاثنين أن الإضراب الذي شارك فيه حوالي 10 آلاف مضيف جوي في شركة الطيران الكندية "إير كندا" غير قانوني وأمرهم بالعودة إلى وظائفهم بعد تجاهل أمر سابق بالعودة للعمل وتقديم طلب تحكيم في النزاع مع إدارة الشركة.

يأتي ذلك في حين دخل الإضراب في أكبر شركة طيران بكندا يومه الثالث ليؤثر على حوالي 130 ألف مسافر يوميًا خلال موسم الذروة الصيفي. ولا يزال الخلاف كبيرا بين المضيفين والإدارة بشأن الأجور وقضايا أخرى، وفق الوكالة الألمانية.

وعلقت شركة "إير كندا" خطط استئناف العمليات أمس بعد أن تحدت النقابة أمر العودة إلى العمل، وقالت إن المضيفين لن يعودوا إلى العمل.

من ناحيته، قال مجلس العلاقات الصناعية الكندي في قرار مكتوب: "يُطلب من أعضاء وحدة التفاوض في النقابة استئناف أداء واجباتهم على الفور والامتناع عن الانخراط في أنشطة إضراب غير قانونية".

وأضاف المجلس، وهو محكمة إدارية مستقلة تفسر وتطبق قوانين العمل الكندية، إن النقابة بحاجة إلى تقديم إشعار كتابي إلى جميع أعضائها بحلول ظهر اليوم لاستئناف أعمالهم.

ولم يتضح على الفور ما هو الإجراء الذي سيتخذه المجلس أو الحكومة إذا استمرت النقابة في الرفض وواصلت الإضراب

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الوطني لنقابة الموظفين العموميين الكنديين الممثلة للمضيفين الجويين مارك هانكوك، خارج مطار تورونتو: "أعضاؤنا لن يعودوا إلى العمل. نحن نقول لا".

وأوضح هانكوك أن "كافة مجريات العملية كانت غير عادلة"، مشيرا إلى أن "شركة إير كندا رفضت بالفعل التفاوض معنا، ورفضت التفاوض لأنها كانت تعلم أن هذه الحكومة ستأتي على صهوة جوادها الأبيض لمحاولة إنقاذ الموقف" وفق تعبيره.