فرنسا تتوعد باستدعاء السفير الإيراني لنقل ''رسالة حازمة''

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الأحد، إن بلاده ستستدعي السفير الإيراني 'لنقل رسالة حازمة''، احتجاجاً على الضربات التي شنّتها إيران على إسرائيل ليل السبت الأحد.

وأوضح سيجورنيه أن ''الهجوم الإيراني لم يكن موجهاً ضد إسرائيل فحسب، بل كان يمس أيضاً بأمن قواتنا وينتهك المجال الجوي لشركائنا العرب''، داعيا إلى ''احتواء التصعيد'' في المنطقة.

وأضاف الوزير الفرنسي، في تصريحات عبر التلفزيون الرسمي: ''يجب عدم قلب المسؤوليات. الإيرانيون هم من هاجموا إسرائيل''.

وتابع ''منذ العام 1979، جعلت إيران الكراهية ضد إسرائيل في صلب دبلوماسيتها''.

وأكد سيجورنيه أن فرنسا اعترضت العديد من هذه المسيرات الإيرانية بهدف حماية قواعدها في المنطقة.