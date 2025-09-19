"سلوك متهور".. الناتو يعلن اعتراض مقاتلات روسية انتهكت أجواء إستونيا

قال متحدث باسم حلف "الناتو"، اليوم الجمعة، إن حلف شمال الأطلسي تحرك فورا واعترض طائرات روسية انتهكت المجال الجوي الإستوني، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف المتحدث، في منشور على "إكس"، "هذا مثال آخر على السلوك الروسي المتهور وقدرة حلف شمال الأطلسي على الرد".

وكانت وزارة الخارجية الإستونية قد أفادت الجمعة بأن 3 مقاتلات روسية دخلت المجال الجوي للبلاد دون تصريح، وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة. وأعلنت الوزارة أنها استدعت دبلوماسيا روسيًّا للاحتجاج على واقعة اختراق 3 مقاتلات روسية مجالها الجوي، واصفة الحادثة بـ"العمل الوقح"، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

من جهتها، أدانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، توغل 3 طائرات مقاتلة روسية في المجال الجوي لإستونيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووصفت كالاس هذه الخطوة بأنها "استفزاز خطير للغاية"، مشيرةً إلى أنها ثالث انتهاك روسي للمجال الجوي للاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة، وقالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يختبر عزيمة الغرب".

ويأتي هذا الاختراق بعد إعلان بولندا قبل نحو 10 أيام عن انتهاك مسيّرات روسية لمجالها الجوي، في وقت نفى فيه الكرملين ذلك، لافتا إلى أن بولندا لم تقدم دليلا على ذلك.

وأدى اختراق المسيرات الروسية، الذي يعد الأول من نوعه، إلى توتر غير مسبوق، وعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، إضافة إلى تعزيز الدفاعات الأوروبية على الحدود الروسية.