ضمت 21 وزيرًا.. المجلس العسكري في النيجر يعلن عن حكومة جديدة
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبر التلفزيون الرسمي، قائمة تضم 21 شخصًا، قال إنهم سيصبحون وزراء في الحكومة الجديدة، التي ستخلف حكومة الرئيس المطاح به محمد بازوم.
وبحسب وسائل إعلام في النيجر، فقد احتفظ رئيس الوزراء المعين لمين زيني، بمنصب وزير الاقتصاد والمالية في التشكيل الوزاري الجديد.
وكان لافتًا دخول بعض أعضاء المجلس العسكري للحكومة الجديدة، إذ تم تعيين الجنرال ساليفو مودي وزيرًا للدفاع الوطني، كما تم تعيين الجنرال محمد تومبا وزيرًا للداخلية والأمن العام.
أما المتحدث باسم الانقلابيين، العقيد عبد الرحمن أمادو، فقد تم تعيينه وزيرًا للشباب والرياضة، بينما أسندت حقيبة الصحة للطبيب العقيد غربا حكيمي.
وشهدت الحكومة التي عينها العسكريون في النيجر، تعيين السفير بكاري زكرياء سنغاري وزيرًا للشؤون الخارجية.