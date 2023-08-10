ضمت 21 وزيرًا.. المجلس العسكري في النيجر يعلن عن حكومة جديدة

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبر التلفزيون الرسمي، قائمة تضم 21 شخصًا، قال إنهم سيصبحون وزراء في الحكومة الجديدة، التي ستخلف حكومة الرئيس المطاح به محمد بازوم.

وبحسب وسائل إعلام في النيجر، فقد احتفظ رئيس الوزراء المعين لمين زيني، بمنصب وزير الاقتصاد والمالية في التشكيل الوزاري الجديد.