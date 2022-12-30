بوتين يرحب بعودة نتنياهو ويريد تعزيز التعاون مع إسرائيل

وقال بوتين في رسالة وجهها إلى نتنياهو ونقلها البيان: "آمل أن تواصل الحكومة الجديدة برئاستكم النهج الهادف إلى تعزيز التعاون الروسي الإسرائيلي في كل المجالات من أجل مصلحة شعبينا، وبهدف ضمان السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف: "نقدر كثيرا في روسيا مساهمتكم الشخصية طوال أعوام في تعزيز العلاقات الودية بين بلدينا"، علما بأن نتنياهو سبق أن وصف الرئيس الروسي بأنه "صديق" في مناسبات عدة.

بدورها؛ قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن موسكو "مستعدة لتعاون بناء" مع حكومة نتنياهو، مشددة على "الفائدة المتبادلة" لهذا التعاون وأهميته لتهدئة "المناخ في منطقة الشرق الأوسط وعلى الساحة الدولية عموما".