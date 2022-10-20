نجل شاه إيران السابق يحث المعارضة على التخطيط لـ"حكومة انتقالية"  

حث رضا بهلوي، نجل شاه إيران الأخير، اليوم الخميس، القوى الإيرانية المعارضة على التخطيط منذ الآن لتشكيل حكومة انتقالية بعد سقوط نظام الجمهورية الإسلامية الذي يمسك بزمام البلاد منذ عام 1979.

وأضاف بهلوي في خطاب موجه إلى الشعب الإيراني، بثته بي بي سي فارسي، إن الاحتجاجات الأخيرة رفدت عروق المعارضة بـ"دماء جديدة"، مشيراً: "يجب أن نخطط للحكومة الانتقالية بعد سقوط الجمهورية الإسلامية من الآن فصاعدًا".

ودعا رضا بهلوي، المحامين وخبراء القانون إلى صياغة مسودة للدستور الإيراني الجديد، ووصف التطورات في إيران بأنها "ثورة" وقال إن الشعب الإيراني يبحث عن تغيير النظام.

وأضاف بهلوي، ولي عهد إيران السابق، أن النظام السياسي المقبل يجب أن يكون "علمانيًا" و"ديمقراطيًا".

وتابع رضا بهلوي أن البعض يحاول تخويف المحتجين بالحديث عن قضايا مثل التقسيم والانفصال وفق القوميات، لكن أفضل حراس مستقبل إيران هم الأشخاص الذين يتظاهرون اليوم".

وفي الوقت نفسه، أكد بهلوي أن "الشعب الإيراني بحاجة إلى المساعدة".