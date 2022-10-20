نجل شاه إيران السابق يحث المعارضة على التخطيط لـ"حكومة انتقالية"
حث رضا بهلوي، نجل شاه إيران الأخير، اليوم الخميس، القوى الإيرانية المعارضة على التخطيط منذ الآن لتشكيل حكومة انتقالية بعد سقوط نظام الجمهورية الإسلامية الذي يمسك بزمام البلاد منذ عام 1979.
وأضاف بهلوي في خطاب موجه إلى الشعب الإيراني، بثته بي بي سي فارسي، إن الاحتجاجات الأخيرة رفدت عروق المعارضة بـ"دماء جديدة"، مشيراً: "يجب أن نخطط للحكومة الانتقالية بعد سقوط الجمهورية الإسلامية من الآن فصاعدًا".
ودعا رضا بهلوي، المحامين وخبراء القانون إلى صياغة مسودة للدستور الإيراني الجديد، ووصف التطورات في إيران بأنها "ثورة" وقال إن الشعب الإيراني يبحث عن تغيير النظام.
وأضاف بهلوي، ولي عهد إيران السابق، أن النظام السياسي المقبل يجب أن يكون "علمانيًا" و"ديمقراطيًا".
وتابع رضا بهلوي أن البعض يحاول تخويف المحتجين بالحديث عن قضايا مثل التقسيم والانفصال وفق القوميات، لكن أفضل حراس مستقبل إيران هم الأشخاص الذين يتظاهرون اليوم".
وفي الوقت نفسه، أكد بهلوي أن "الشعب الإيراني بحاجة إلى المساعدة".
وقال رضا بهلوي عن الشعار الرئيسي للاحتجاجات الإيرانية: "المرأة، الحياة، الحرية، كل هذه الأشياء الثلاثة كانت من بين الأشياء الأولى التي هاجمتها الجمهورية الإسلامية منذ اليوم الأول".
واعتبر نجل شاه إيران الذي يعيش في الولايات المتحدة الأصول المجمدة للحكومة الإيرانية أحد الموارد التي يمكن أن تقدمها الدول الأخرى للأموال الداعمة للمتظاهرين.
وقال بهلوي إنه يبحث عن تشكيل جيش يتمتع فيه المواطنون بالحرية والحقوق "مثل أمريكا وكندا"، مشيراً إلى أنه "شخصياً لا يريد أن يلعب دورًا سياسيًا في مستقبل إيران ولا يريد دعم أي حزب أو منظمة".
وأضاف ولي عهد إيران السابق أن الحكومة المؤقتة يجب أن تتخذ إجراءات مثل ضمان حريات وحقوق الناس، وحل المشاكل المعيشية للشعب الإيراني، وتنظيم السياسة الخارجية لضمان مصالح إيران، وإجراء استفتاء.
وشهدت إيران على مدى الأسابيع الماضية موجة احتجاجات طالبت برحيل النظام، فيما اعتبر النظام هذه الاحتجاجات مخططا لها من قبل جهات أجنبية.
وبدأت شرارة الاحتجاجات عقب مقتل مهسا أميني الفتاة الكردية التي جرى اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بذريعة عدم ارتداء الحجاب الإلزامي.