تجمّع جديد لصرب في شمال كوسوفو غداة مواجهات مع الشرطة

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، الصرب والكوسوفيين إلى وفق فوري للتصعيد.

وظلت الأجواء متوترة الثلاثاء في شمال كوسوفو، حيث تجمّع محتجّون صرب مجددًا أمام بلدية زفيتشان جرت قبل يوم مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة أكثر من ثلاثين عنصرًا من قوّة حفظ السلام، وأكثر من 50 متظاهرًا.

وأقام جنود بلباس مكافحة الشغب من قوّة حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلسي في كوسوفو، حاجزًا حديديًا حول مبنى البلدية؛ لمنع مئات المتظاهرين الصرب من الدخول، وفق مراسلة وكالة فرانس برس.

وأوقفت أمام مبنى البلدية ثلاث مركبات مصفحة تابعة لشرطة كوسوفو التي يثير وجودها غضب الصرب الذين يشكّلون غالبية السكان في أربع بلدات في شمال كوسوفو.