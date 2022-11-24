تقرير عبري: طهران تلقى دعما مفاجئا من الجالية اليهودية في إيران

قال تقرير عبري، مساء اليوم الخميس، إن النظام الإيراني تلقى دعماً مفاجئاً من الجالية اليهودية في طهران ضد الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من المدن خلال الأسابيع الماضية، والتي أدت لمقتل وإصابة العديد من الإيرانيين.

وأوضح تقرير لصحيفة "معاريف" العبرية، أن لجنة "المجتمع من أجل يهود طهران" نشرت رسالة تدين فيها الاحتجاجات التي اجتاحت عدداً من المدن الإيرانية، وشددت خلالها على "ضرورة طاعة المرشد الإيراني علي خامنئي".

وأشار التقرير العبري، إلى أن "رسالة لجنة الجالية اليهودية نشرت على موقع إلكتروني خاص باليهود في إيران"، لافتاً إلى أن الرسالة تمثل "إدانة رسمية للاحتجاجات الأخيرة، وأول رسالة احتجاج علنية من اليهود".

وأضاف التقرير العبري: "الرسالة نصت على أن الجالية اليهودية كانت دائماً في طاعة المرشد الإيراني، وفي مواجهة أولئك الذين عطلوا النظام والأمن في البلاد".

وقالت الرسالة: "تؤكد اللجنة أن أعداء إيران يخلقون حالة من عدم الأمان من خلال استهداف وحدة الشعب"، متابعةً: "الأحداث الأخيرة التي وقعت في إيران أضرت بقلوبنا جميعا"، وفق التقرير العبري.

وطالبت الرسالة الإيرانيين بـ"عدم استقطاب البلاد نحو بعض القضايا"، متابعةً: "نأمل أن نرى في المستقبل القريب الوحدة والسلام والأمن والسعادة في بلدنا الحبيب"، حسب التقرير العبري.

والجدير ذكره، أن إيران شهدت موجة من الاحتجاجات عمت جميع المدن، وذلك عقب مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق بسبب ملابس غير لائقة بموجب قواعد الملبس الإسلامية الصارمة في إيران.

ويبلغ عدد اليهود في إيران نحو 15 ألفا.