صحيفة إسرائيلية: كسر شوكة حزب الله ضرورة ملحة

ورأى أن الحرب لو اندلعت في ذلك الحين كانت ستكلف ثمنًا باهظًا، مع ذلك فإن إسرائيل علمت منذ حرب عام 2006، حقيقة أن صواريخ حزب الله "لن تصدأ"، بل ستتزايد وتصبح أكثر دقة.

وتساءل عن الأسباب "التي تمنع إسرائيل من ضرب عدوها بينما هو في ظروف غير مواتية"، وذكر أن المقترحات المماثلة بحرب من هذا النوع قوبلت بالرفض، كما هي الحال مع حماس، فضَّل المستوى السياسي والأمني تأجيل النهاية.

وأضاف "النتيجة بعد ذلك كانت اكتشاف أن حزب الله حفر أنفاقًا تصل إسرائيل، لم تُحيَّد سوى في عام 2019، متابعًا: "كان الحظ معنا فاكتشفناها مبكرًا".

"لم نفهم نوايا العدو"

وذكر أنه في أعقاب بدء الحرب في غزة "السيوف الحديدية"، فإن إسرائيل أبعد ما تكون عن وضعها الذي كان سائدًا في عام 2017، معللًا ذلك بأن "إسرائيل هي التي دُفعت إلى الزاوية"، باعتبار أن "الأمر الصحيح هو قلب الطاولة".

وأوضح أن "قرار الحرب على حزب الله لن يكون سهلًا، ولكن يمكن استخلاص الدروس من هجوم حماس، وهو ما يقود إلى نتيجة بأنه على إسرائيل ضرب المنظمة اللبنانية وعدم انتظار ضرباتها".