صحيفة إسرائيلية: كسر شوكة حزب الله ضرورة ملحة
دعت صحيفة "يسرائيل هايوم"، من خلال محللها السياسي الإسرائيلي، أرئيل كاهانا، الجيش الإسرائيلي إلى تبديد الخطر القادم من جنوب لبنان، كأحد الدروس الأساسية المُستفادة من عملية "طوفان الأقصى".
وحذَّرت من أن عدم أخذ زمام المبادرة من جانب إسرائيل "سيعني أن ميليشيات حزب الله هي من ستبادر في المكان والزمان المناسبين له".
وأشارت إلى أن الهجمات الحالية لميلشيات حزب الله تهدف إلى "إرباك إسرائيل"، متسائلة عن أسباب سماح إسرائيل بذلك، وذكرت "أنها بهذه الطريقة تترك الطرف الآخر يضع قواعد اللعب".
إسرائيل فوتت الفرصة
وجاءت التحذيرات التي وجهتها الصحيفة عبر مقالة "كاهانا"، المنشورة بموقعها الإلكتروني مدفوعة بما قالت إنه "ثمن باهظ تحملته إسرائيل خلال عملية طوفان الأقصى الفلسطينية، السبت قبل الماضي".
وقدَّر "كاهانا" أن القيام بعمل عسكري استباقي في لبنان، يهدف إلى استئصال أو كسر شوكة ميليشيات حزب الله، مؤكدًا بأن ذلك أصبح ضرورة مُلحة، أسوة بالموقف الحالي في قطاع غزة، والذي قد يتطور إلى عمل بري.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها المحلل العسكري للصحيفة هذه الدعوة، ونادى بها كثيرًا، خصوصًا في ذروة الحرب الأهلية السورية، وتحديدًا في عام 2017.
وبرر ذلك وقتذاك بأن المنظمة اللبنانية منخرطة بشدة في الأزمة السورية وتواجه أزمة، عقب سقوط الكثير من عناصرها، والانتقادات الداخلية الحادة التي يواجهها الأمين العام، حسن نصر الله، معتبرًا أن التوقيت الذي أشار إليه كان يعد فرصة سانحة أمام إسرائيل.
ورأى أن الحرب لو اندلعت في ذلك الحين كانت ستكلف ثمنًا باهظًا، مع ذلك فإن إسرائيل علمت منذ حرب عام 2006، حقيقة أن صواريخ حزب الله "لن تصدأ"، بل ستتزايد وتصبح أكثر دقة.
وتساءل عن الأسباب "التي تمنع إسرائيل من ضرب عدوها بينما هو في ظروف غير مواتية"، وذكر أن المقترحات المماثلة بحرب من هذا النوع قوبلت بالرفض، كما هي الحال مع حماس، فضَّل المستوى السياسي والأمني تأجيل النهاية.
وأضاف "النتيجة بعد ذلك كانت اكتشاف أن حزب الله حفر أنفاقًا تصل إسرائيل، لم تُحيَّد سوى في عام 2019، متابعًا: "كان الحظ معنا فاكتشفناها مبكرًا".
"لم نفهم نوايا العدو"
وذكر أنه في أعقاب بدء الحرب في غزة "السيوف الحديدية"، فإن إسرائيل أبعد ما تكون عن وضعها الذي كان سائدًا في عام 2017، معللًا ذلك بأن "إسرائيل هي التي دُفعت إلى الزاوية"، باعتبار أن "الأمر الصحيح هو قلب الطاولة".
وأوضح أن "قرار الحرب على حزب الله لن يكون سهلًا، ولكن يمكن استخلاص الدروس من هجوم حماس، وهو ما يقود إلى نتيجة بأنه على إسرائيل ضرب المنظمة اللبنانية وعدم انتظار ضرباتها".
ورأى أن إسرائيل تعلمت درسًا قاسيًا وبثمن لا يُحتمل جراء هجوم حماس، وقال: "تعلمنا يوم السبت أنه لا يمكن التسليم بواقع وجود العدو على بعد خطوة من مستوطناتنا، وأنه يتعين التعامل مع العدو وفقًا لقدراته وليس بناءً على نواياه، والتي لا نفلح في قراءتها بشكل صحيح".
واستنكر بقاء مستوطنات شمال إسرائيل قابعة تحت سيناريو معروف حدده "حزب الله" بشأن احتلال مستوطنة أو اثنتين، حسبما يقول الجيش الإسرائيلي منذ سنوات.
الخطر القادم من لبنان
ودعا الجيش الإسرائيلي إلى تبديد الخطر القادم من جنوب لبنان كأحد الدروس الأساسية لعملية "طوفان الأقصى"، مشيرًا إلى أن عدم أخذ زمام المبادرة من جانب إسرائيل سيعني أن "حزب الله" هو من سيبادر في المكان والزمان المناسبين له.
وحذر من أنه على الرغم من الصعوبات في إبعاد حزب الله عن حدود إسرائيل، فإن إسرائيل إذا لم تتخذ قرارًا بالحرب على تلك المنظمة ستتخذ الأخيرة هذا القرار، مضيفًا: "اليوم أصبح واضحًا.. إذا لم ندخل إلى ملعبه سيغزو هو ملعبنا، والوقاية خير من العلاج".
واعتبر أن استدعاء قوات الاحتياط يشكل فرصة، ووجود البلاد في حالة حرب ستعني أن الشعب سيتفهم الأسباب، كما إن الوجود الأمريكي بتعزيزاته يسهم في ذلك، مضيفًا: "سيأسف الإيرانيون للغاية إذا سلبنا عنهم ليس فقط ذراعًا واحدة (حماس) بل الذراع الثانية أيضًا (حزب الله)".
ولفت إلى أن "الهجوم الاستباقي ضد أكبر منظمة إرهابية في العالم (حزب الله) سيُظهر للعالم مدى قوة إسرائيل وأنها لم تُردع، على الرغم من الثمن الباهظ الذي دفعته، داعيًا إلى "تغيير القواعد وتوضيح أنه طالما هناك حرب، لتستمر حتى تبديد جميع المخاطر".